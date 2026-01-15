Langzeit-Investition 15.01.2026 19:43:13

USD Coin: Hätte sich ein Investment von vor 5 Jahren gelohnt?

So viel hätten Anleger mit einem frühen USD Coin-Engagement verlieren können.

USD Coin notierte am 26.10.2021 bei 1,000 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 9 999,70 USDC. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 998,92 USD, da USD Coin am 14.01.2026 0,9999 USD wert war. Aus 10 000 USD wurden somit 9 998,92 USD, was einer negativen Performance von 0,01 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief von USDC liegt derzeit bei 0,9992 USD und wurde am 03.06.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 19.01.2025 bei 1,001 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

