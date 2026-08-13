|Krypto-Anlage im Fokus
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13.08.2026 19:43:13
USD Coin: Hätte sich ein Investment von vor 5 Jahren gerechnet?
USD Coin wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 1,000 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9 999,70 USDC-Coins Das Investment hätte nun einen Wert von 9 998,35 USD, da sich der Wert eines Coins am 12.08.2026 auf 0,9999 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,02 Prozent verringert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 31.05.2026 bei 0,9995 USD. Bei 1,000 USD erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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