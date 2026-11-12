USD Coin: Hätte sich eine Anlage von vor 1 Jahr gerechnet?

Bei einer frühen Investition in USD Coin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

USD Coin notierte am 11.11.2025 bei 0,9996 USD. Bei einer Investition von 100 USD in USDC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 100,04 USD Coin. Mit dem USDC-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9997 USD), wäre das Investment nun 100,01 USD wert. Das entspricht einem Plus von 0,01 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 31.05.2026 erreicht und liegt bei 0,9995 USD. Am 14.11.2025 erreichte USD Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

Redaktion Finanzen.net