USD Coin: Hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr gelohnt?

Bei einem frühen Engagement in USD Coin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 24.06.2025 wurde USD Coin bei 1,000 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 999,97 USDC. Die gehaltenen Coins wären am 24.06.2026 999,78 USD wert gewesen, da der USDC-USD-Kurs bei 0,9998 USD lag. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,02 Prozent.

Am 31.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9995 USD. Am 14.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net