|Frühe Anlage
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25.06.2026 19:43:13
USD Coin: Hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr gelohnt?
Am 24.06.2025 wurde USD Coin bei 1,000 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 999,97 USDC. Die gehaltenen Coins wären am 24.06.2026 999,78 USD wert gewesen, da der USDC-USD-Kurs bei 0,9998 USD lag. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,02 Prozent.
Am 31.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9995 USD. Am 14.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.
Redaktion finanzen.net
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