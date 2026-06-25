Frühe Anlage 25.06.2026 19:43:13

USD Coin: Hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr gelohnt?

USD Coin: Hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr gelohnt?

Bei einem frühen Engagement in USD Coin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 24.06.2025 wurde USD Coin bei 1,000 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 999,97 USDC. Die gehaltenen Coins wären am 24.06.2026 999,78 USD wert gewesen, da der USDC-USD-Kurs bei 0,9998 USD lag. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,02 Prozent.

Am 31.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9995 USD. Am 14.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net

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