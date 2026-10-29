|USDC-Investition im Fokus
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29.10.2026 19:43:13
USD Coin: Hätte sich eine Kapitalanlage von vor 1 Jahr bezahlt gemacht?
Gestern vor 1 Jahr war ein USD Coin 0,9998 USD wert. Bei einem USDC-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 000,23 USD Coin in seinem Portfolio. Mit dem USDC-USD-Kurs vom 28.10.2026 gerechnet (0,9997 USD), wäre das Investment nun 999,95 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 0,01 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 31.05.2026 bei 0,9995 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 bei 1,000 USD.
Redaktion Finanzen.net
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