USD Coin: Hätte sich eine Kapitalanlage von vor 1 Jahr gerechnet?

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in USD Coin Investoren gebracht.

USD Coin notierte am 10.06.2025 bei 0,9997 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10 002,58 USDC im Depot. Da sich der USDC-USD-Kurs gestern auf 0,9998 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 000,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,00 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 31.05.2026 erreicht und liegt bei 0,9995 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net