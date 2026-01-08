USD Coin: Hätte sich eine Kapitalanlage von vor 1 Jahr rentiert?

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in USD Coin Investoren gebracht.

USD Coin wurde am 07.01.2025 zu einem Wert von 1,0000 USD gehandelt. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 000,00 USDC im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 1 000,21 USD wert gewesen, da sich der USDC-USD-Kurs auf 1,000 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 000,21 USD entspricht einer Performance von +0,02 Prozent.

Am 03.06.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Bei 1,001 USD erreichte der Coin am 19.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net