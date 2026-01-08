Krypto-Invest unter der Lupe 08.01.2026 19:43:13

USD Coin: Hätte sich eine Kapitalanlage von vor 1 Jahr rentiert?

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in USD Coin Investoren gebracht.

USD Coin wurde am 07.01.2025 zu einem Wert von 1,0000 USD gehandelt. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 000,00 USDC im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 1 000,21 USD wert gewesen, da sich der USDC-USD-Kurs auf 1,000 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 000,21 USD entspricht einer Performance von +0,02 Prozent.

Am 03.06.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Bei 1,001 USD erreichte der Coin am 19.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1635
-0,0026
-0,22
Japanischer Yen
183,73
0,8800
0,48
Britische Pfund
0,868
0,0002
0,03
Schweizer Franken
0,9318
0,0005
0,06
Hongkong-Dollar
9,0689
-0,0160
-0,18
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit Aufwärtsdrang -- Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

