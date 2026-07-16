|Investition im Blick
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16.07.2026 19:43:13
USD Coin: Hätte sich eine Kapitalanlage von vor 5 Jahren gelohnt?
USD Coin notierte am 26.10.2021 bei 1,000 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 999,97 USDC im Depot. Die gehaltenen USD Coin wären gestern 999,80 USD wert gewesen, da sich der USDC-USD-Kurs auf 0,9998 USD belief. Damit wäre das Investment 0,02 Prozent weniger wert.
Am 31.05.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9995 USD. Bei 1,000 USD erreichte USD Coin am 14.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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