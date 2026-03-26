|Krypto-Invest im Fokus
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26.03.2026 19:43:13
USD Coin: Hätte sich eine Kapitalanlage von vor 5 Jahren rentiert?
USD Coin wurde gestern vor 5 Jahren bei 1,000 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in USDC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,00 USD Coin. Die gehaltenen Coins wären am 25.03.2026 99,99 USD wert gewesen, da der USDC-USD-Kurs bei 0,9999 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 0,01 Prozent verkleinert.
Bei 0,9992 USD erreichte USDC am 03.06.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 14.11.2025 erreicht und liegt bei 1,000 USD.
Redaktion finanzen.net
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