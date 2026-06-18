|Wertzuwachs oder -verlust?
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18.06.2026 19:43:18
USD Coin: So viel hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren
USD Coin kostete gestern vor 5 Jahren 1,000 USD. Bei einem Investment von 100 USD in USDC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,00 USD Coin. Die gehaltenen Coins wären am 17.06.2026 99,98 USD wert gewesen, da der USDC-USD-Kurs bei 0,9998 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,02 Prozent abgenommen.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 31.05.2026 bei 0,9995 USD. Das 52-Wochen-Hoch von USD Coin liegt derzeit bei 1,000 USD und wurde am 14.11.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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