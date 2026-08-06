Wertzuwachs oder -verlust? 06.08.2026 19:43:13

USD Coin: Wäre ein Investment von vor 1 Jahr rentabel gewesen?

USD Coin: Wäre ein Investment von vor 1 Jahr rentabel gewesen?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in USD Coin verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr war ein USD Coin 0,9999 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in USDC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 000,09 USD Coin. Die gehaltenen Coins wären am 05.08.2026 bei einem USDC-USD-Kurs von 0,9999 USD 999,99 USD wert gewesen. Das entspricht einer Einbuße um 0,00 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 31.05.2026 erreicht und liegt bei 0,9995 USD. Bei 1,000 USD erreichte der Coin am 14.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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