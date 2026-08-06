|Wertzuwachs oder -verlust?
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06.08.2026 19:43:13
USD Coin: Wäre ein Investment von vor 1 Jahr rentabel gewesen?
Gestern vor 1 Jahr war ein USD Coin 0,9999 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in USDC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 000,09 USD Coin. Die gehaltenen Coins wären am 05.08.2026 bei einem USDC-USD-Kurs von 0,9999 USD 999,99 USD wert gewesen. Das entspricht einer Einbuße um 0,00 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 31.05.2026 erreicht und liegt bei 0,9995 USD. Bei 1,000 USD erreichte der Coin am 14.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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