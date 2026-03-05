|Frühe Anlage
|
05.03.2026 19:43:13
USD Coin: Wäre eine Kapitalanlage von vor 1 Jahr lukrativ gewesen?
Gestern vor 1 Jahr notierte USD Coin bei 0,9999 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in USDC investiert, befänden sich nun 100,01 USD Coin in seinem Depot. Die gehaltenen USD Coin wären am 04.03.2026 bei einem USDC-USD-Kurs von 0,9998 USD 99,99 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,01 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von USDC liegt derzeit bei 0,9992 USD und wurde am 03.06.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 14.11.2025 bei 1,000 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1611
|
0,0002
|
|
0,02
|Japanischer Yen
|
182,9445
|
0,0545
|
|
0,03
|Britische Pfund
|
0,8681
|
-0,0015
|
|
-0,17
|Schweizer Franken
|
0,9056
|
-0,0012
|
|
-0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,0851
|
0,0099
|
|
0,11
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.