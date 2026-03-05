USD Coin: Wäre eine Kapitalanlage von vor 1 Jahr lukrativ gewesen?

Gestern vor 1 Jahr notierte USD Coin bei 0,9999 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in USDC investiert, befänden sich nun 100,01 USD Coin in seinem Depot. Die gehaltenen USD Coin wären am 04.03.2026 bei einem USDC-USD-Kurs von 0,9998 USD 99,99 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,01 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von USDC liegt derzeit bei 0,9992 USD und wurde am 03.06.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 14.11.2025 bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net