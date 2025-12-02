02.12.2025 11:21:00

Vanguard finally dips a toe into crypto waters after bitcoin slump

Vanguard on Tuesday for the first time started letting clients buy crypto exchange-traded funds managed by third parties.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Börse aktuell - Live Ticker

ATX unsicher -- DAX legt zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Während sich der heimische Aktienmarkt im Verlauf etwas verunsichert zeigt, kann der DAX am Dienstag Gewinne einfahren. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

