|
02.12.2025 11:21:00
Vanguard finally dips a toe into crypto waters as bitcoin’s bounce goes past $91,000
Vanguard on Tuesday for the first time started letting clients buy crypto exchange-traded funds managed by third parties.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1597
|
-0,0014
|
|
-0,12
|Japanischer Yen
|
180,87
|
0,4100
|
|
0,23
|Britische Pfund
|
0,8796
|
0,0010
|
|
0,11
|Schweizer Franken
|
0,9331
|
-0,0007
|
|
-0,08
|Hongkong-Dollar
|
9,027
|
-0,0147
|
|
-0,16