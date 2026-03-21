VeChain: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in VeChain hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 20.03.2025 notierte VeChain bei 0,026057 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in VET vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38 378,10 VeChain. Da sich der Wert von VeChain am 20.03.2026 auf 0,007252 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 278,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,17 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.03.2026 erreicht und liegt bei 0,006777 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,032287 USD und wurde am 10.05.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net