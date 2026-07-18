Frühes Investment 18.07.2026 11:03:15

VeChain: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen

VeChain: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in VeChain verlieren können.

VeChain wurde am 11.05.2022 zu einem Wert von 0,030448 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3 284,31 VET im Portfolio. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0,004716 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15,49 USD wert. Das entspricht einem Minus von 84,51 Prozent.

Am 30.06.2026 fiel VET auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,004358 USD. Am 20.07.2025 stieg VeChain auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,028417 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1438
-0,0009
-0,07
Japanischer Yen
185,82
0,0100
0,01
Britische Pfund
0,8502
0,0010
0,12
Schweizer Franken
0,9237
-0,0016
-0,17
Hongkong-Dollar
8,9674
-0,0025
-0,03
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:59 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen