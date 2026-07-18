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18.07.2026 11:03:15
VeChain: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen
VeChain wurde am 11.05.2022 zu einem Wert von 0,030448 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3 284,31 VET im Portfolio. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0,004716 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15,49 USD wert. Das entspricht einem Minus von 84,51 Prozent.
Am 30.06.2026 fiel VET auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,004358 USD. Am 20.07.2025 stieg VeChain auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,028417 USD.
Redaktion finanzen.net
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