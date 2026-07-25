VeChain: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einer frühen Investition in VeChain hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr notierte VeChain bei 0,024788 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 40 341,99 VET. Die gehaltenen VeChain wären gestern 189,29 USD wert gewesen, da sich der VET-USD-Kurs auf 0,004692 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 81,07 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0,004358 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte VeChain am 13.08.2025 bei 0,026563 USD..

Redaktion finanzen.net