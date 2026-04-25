VeChain: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einer frühen VeChain-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

VeChain kostete gestern vor 5 Jahren 0,030448 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in VET investiert hätte, hätte er nun 3 284,31 VeChain. Mit dem VET-USD-Kurs vom 24.04.2026 gerechnet (0,007271 USD), wäre das Investment nun 23,88 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 76,12 Prozent.

Bei 0,006530 USD erreichte VET am 29.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.05.2025 stieg VeChain auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,032287 USD.

Redaktion finanzen.net