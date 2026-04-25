VET-Investition im Fokus 25.04.2026 11:03:15

VeChain: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

VeChain: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einer frühen VeChain-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

VeChain kostete gestern vor 5 Jahren 0,030448 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in VET investiert hätte, hätte er nun 3 284,31 VeChain. Mit dem VET-USD-Kurs vom 24.04.2026 gerechnet (0,007271 USD), wäre das Investment nun 23,88 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 76,12 Prozent.

Bei 0,006530 USD erreichte VET am 29.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.05.2025 stieg VeChain auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,032287 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1717
0,0035
0,30
Japanischer Yen
186,81
0,2100
0,11
Britische Pfund
0,8661
-0,0017
-0,20
Schweizer Franken
0,9199
0,0013
0,15
Hongkong-Dollar
9,181
0,0308
0,34
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:43 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen