|VET-Investition im Fokus
|
25.04.2026 11:03:15
VeChain: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen
VeChain kostete gestern vor 5 Jahren 0,030448 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in VET investiert hätte, hätte er nun 3 284,31 VeChain. Mit dem VET-USD-Kurs vom 24.04.2026 gerechnet (0,007271 USD), wäre das Investment nun 23,88 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 76,12 Prozent.
Bei 0,006530 USD erreichte VET am 29.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.05.2025 stieg VeChain auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,032287 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1717
|
0,0035
|
|
0,30
|Japanischer Yen
|
186,81
|
0,2100
|
|
0,11
|Britische Pfund
|
0,8661
|
-0,0017
|
|
-0,20
|Schweizer Franken
|
0,9199
|
0,0013
|
|
0,15
|Hongkong-Dollar
|
9,181
|
0,0308
|
|
0,34
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.