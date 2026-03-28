VeChain: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

So viel hätten Investoren mit einem frühen VeChain-Investment verlieren können.

Am 11.05.2022 kostete VeChain 0,030448 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in VET investiert hat, hat nun 328 431,49 VeChain im Depot. Da sich der VET-USD-Kurs gestern auf 0,006653 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 185,19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 78,15 Prozent verringert.

Bei 0,006653 USD erreichte VET am 27.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 10.05.2025 bei 0,032287 USD.

Redaktion finanzen.net