VeChain: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen VeChain-Einstieg gewesen.

VeChain notierte am 06.02.2025 bei 0,032472 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in VET vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30 795,89 VeChain. Die gehaltenen Coins wären am 06.02.2026 254,85 USD wert gewesen, da der VET-USD-Kurs bei 0,008276 USD lag. Damit wäre das Investment 74,51 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,007306 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte VeChain am 12.02.2025 bei 0,035466 USD..

Redaktion finanzen.net