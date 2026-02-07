|Krypto-Invest im Fokus
|
07.02.2026 11:03:15
VeChain: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
VeChain notierte am 06.02.2025 bei 0,032472 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in VET vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30 795,89 VeChain. Die gehaltenen Coins wären am 06.02.2026 254,85 USD wert gewesen, da der VET-USD-Kurs bei 0,008276 USD lag. Damit wäre das Investment 74,51 Prozent weniger wert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,007306 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte VeChain am 12.02.2025 bei 0,035466 USD..
Redaktion finanzen.net
