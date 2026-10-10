|Lukratives VET-Investment?
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10.10.2026 11:03:13
VeChain: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
VeChain war am 11.05.2022 0,030448 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in VET investiert, befänden sich nun 3 284,31 VeChain in seinem Depot. Da sich der Wert von VeChain am 09.10.2026 auf 0,007864 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25,83 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 74,17 Prozent vermindert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,004358 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 13.10.2025 bei 0,019905 USD.
Redaktion finanzen.net
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