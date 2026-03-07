|VET-Investment
VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Vor 1 Jahr notierte VeChain bei 0,028037 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 356 677,52 VeChain. Da sich der Wert eines Coins am 06.03.2026 auf 0,007101 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 532,77 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 74,67 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von VET liegt derzeit bei 0,007065 USD und wurde am 07.03.2026 erreicht. Am 10.05.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,032287 USD.
Redaktion finanzen.net
