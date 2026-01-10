VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen VeChain-Investments gewesen.

Gestern vor 1 Jahr war ein VeChain 0,044382 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in VET investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2 253,16 VeChain. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26,46 USD, da VeChain am 09.01.2026 0,011741 USD wert war. Damit beträgt die Performance der Investition -73,54 Prozent.

Am 18.12.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,009798 USD. Bei 0,056190 USD erreichte der Coin am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net