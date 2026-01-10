|Langzeit-Performance
VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Gestern vor 1 Jahr war ein VeChain 0,044382 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in VET investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2 253,16 VeChain. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26,46 USD, da VeChain am 09.01.2026 0,011741 USD wert war. Damit beträgt die Performance der Investition -73,54 Prozent.
Am 18.12.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,009798 USD. Bei 0,056190 USD erreichte der Coin am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,164
|
-0,0021
|
|
-0,18
|Japanischer Yen
|
183,791
|
0,9410
|
|
0,51
|Britische Pfund
|
0,868
|
0,0003
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9316
|
0,0004
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,0697
|
-0,0153
|
|
-0,17
