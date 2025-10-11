|Langzeit-Investition
VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
VeChain war am 11.05.2022 0,030448 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 284,31 VeChain. Das Investment hätte nun einen Wert von 52,38 USD, da VeChain am 10.10.2025 0,015947 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,62 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief von VET wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 0,015947 USD. Am 03.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,078697 USD.
