11.10.2025

VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Bei einem frühen VeChain-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

VeChain war am 11.05.2022 0,030448 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 284,31 VeChain. Das Investment hätte nun einen Wert von 52,38 USD, da VeChain am 10.10.2025 0,015947 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,62 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von VET wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 0,015947 USD. Am 03.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,078697 USD.

