Langfristige Performance 28.02.2026 11:03:14

VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen VeChain-Engagements gewesen.

Vor 5 Jahren kostete ein VeChain 0,030448 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32 843,15 VeChain. Die Investition hätte nun einen Wert von 241,42 USD, da sich der Wert von VeChain am 27.02.2026 auf 0,007351 USD belief. Damit wäre die Investition 75,86 Prozent weniger wert.

Am 28.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,006845 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.05.2025 erreicht und liegt bei 0,032287 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1806
0,0007
0,06
Japanischer Yen
184,353
0,1830
0,10
Britische Pfund
0,876
0,0007
0,09
Schweizer Franken
0,9085
-0,0043
-0,47
Hongkong-Dollar
9,2421
0,0120
0,13
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:50 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05:52 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9
05:52 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
28.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.02.26 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen