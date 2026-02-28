|Langfristige Performance
|
28.02.2026 11:03:14
VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Vor 5 Jahren kostete ein VeChain 0,030448 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32 843,15 VeChain. Die Investition hätte nun einen Wert von 241,42 USD, da sich der Wert von VeChain am 27.02.2026 auf 0,007351 USD belief. Damit wäre die Investition 75,86 Prozent weniger wert.
Am 28.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,006845 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.05.2025 erreicht und liegt bei 0,032287 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1806
|
0,0007
|
|
0,06
|Japanischer Yen
|
184,353
|
0,1830
|
|
0,10
|Britische Pfund
|
0,876
|
0,0007
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,9085
|
-0,0043
|
|
-0,47
|Hongkong-Dollar
|
9,2421
|
0,0120
|
|
0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.