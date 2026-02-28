VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Vor 5 Jahren kostete ein VeChain 0,030448 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32 843,15 VeChain. Die Investition hätte nun einen Wert von 241,42 USD, da sich der Wert von VeChain am 27.02.2026 auf 0,007351 USD belief. Damit wäre die Investition 75,86 Prozent weniger wert.

Am 28.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,006845 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.05.2025 erreicht und liegt bei 0,032287 USD.

Redaktion finanzen.net