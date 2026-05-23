Investmentbeispiel 23.05.2026 11:03:15

VeChain: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

VeChain: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Investition in VeChain hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren war ein VeChain 0,030448 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32 843,15 VET-Coins Da sich der VET-USD-Kurs gestern auf 0,006508 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 213,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,63 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 23.05.2026 erreicht und liegt bei 0,006443 USD. Am 20.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,028417 USD.

Redaktion finanzen.net

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