25.03.2026 11:08:00

Verbesserte Produktion in China: Apple spart Wasser beim MacBook Neo

Foxconn und Co. sollen nicht nur klimaneutral produzieren, sondern auch Wasser konservieren. Apple vermeldet beim Neo Erfolge für sein „Clean Water"-Programm.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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