|
25.03.2026 11:08:00
Verbesserte Produktion in China: Apple spart Wasser beim MacBook Neo
Foxconn und Co. sollen nicht nur klimaneutral produzieren, sondern auch Wasser konservieren. Apple vermeldet beim Neo Erfolge für sein „Clean Water"-Programm.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1563
|
-0,0051
|
|
-0,44
|Japanischer Yen
|
184,29
|
-0,0200
|
|
-0,01
|Britische Pfund
|
0,8653
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9152
|
0,0001
|
|
0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,0381
|
0,0006
|
|
0,01
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.