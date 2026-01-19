|
19.01.2026 13:54:02
Verluste in Milliardenhöhe: Bitcoin stürzt nach Trumps Zolldrohungen ab
Der Streit um Grönland zwischen den USA und Europa sorgt für Unruhe an den Finanzmärkten. Der Bitcoin-Kurs fällt deutlich, da Anleger riskante Anlagen meiden. Sie ziehen innerhalb weniger Stunden fast 100 Milliarden Dollar aus dem Kryptomarkt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1636
|
0,0050
|
|
0,43
|Japanischer Yen
|
183,7
|
0,8700
|
|
0,48
|Britische Pfund
|
0,8673
|
-0,0003
|
|
-0,03
|Schweizer Franken
|
0,9281
|
-0,0008
|
|
-0,09
|Hongkong-Dollar
|
9,0704
|
0,0369
|
|
0,41
