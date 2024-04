Vermögensverwalter schwanken zwischen Gold und Bitcoin

Manche Vermögensverwalter in der Schweiz hätten ein Fortbestehen der Credit Suisse lieber gesehen als deren Integration in die UBS, wie aus dem neusten AVI-Index hervorgeht. An der Börse dominiert derzeit die «Anything-goes-Mentalität». Sowohl im Gold als auch im Bitcoin sehen die EAMs weiteres Kurspotenzial. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Zum vollständigen Artikel