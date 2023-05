Viel mehr als ChatGPT – Dieser Coin nutzt künstliche Intelligenz für Krypto-Trading und kann um das 10-fache ansteigen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Marktbewegungen wird man nie zu 100 % vorhersagen können. Die meisten Trader verlieren Geld, das ist eine Tatsache, auf die auch jeder Online-Broker hinweisen muss. Der Grund dafür, dass die Mehrheit verliert, liegt aber vor allem daran, dass Emotionen das Trading bestimmen. Vor allem, wenn größere Summen im Spiel sind. Man muss eben auch an seiner Impulskontrolle arbeiten, wenn man 100.000 Dollar in einen Coin gesteckt hat und dieser mal eben um 10 % gefallen ist, um dann nicht direkt mit einem Verlust zu verkaufen, nur um sich später zu ärgern, weil der Coin um 30 % gestiegen ist. Künstliche Intelligenz kann vieles, nur leider (noch) keine Emotionen. Und ein Coin macht sich genau das zum Vorteil.

Der Hype um ChatGPT ist nicht mehr zu bremsen und dabei wird immer mehr Menschen das Potenzial bewusst, das künstliche Intelligenz mit sich bringt. Auch die Schwächen werden gerne diskutiert. Zumindest wird das Fehlen von Emotionen gerne als so eine Schwäche genannt. Dabei ist das beim Trading eine der größten Stärken. Keine Emotionen zeigen, Impulskontrolle und die Analyse riesiger Datenmengen sind wohl die wichtigsten Kriterien, die man erfüllen muss, um eine Chance darauf zu haben, im Kryptomarkt erfolgreich zu handeln.

Also alles, was KI mit sich bringt. Genau da macht sich das Team hinter yPredict zunutze und ermöglicht es der Community, auf der Plattform KI-gestützte Kursprognosen und Analysen zu erhalten. yPredict soll die Trading-Erfahrung für Anfänger und Fortgeschrittene verbessern und zu besseren Renditen verhelfen. Kein Tippgeber kann eine Garantie auf seine Signale geben, da niemand die Zukunft vorhersagen kann und der Markt oft irrational reagiert, aber es ist unbestritten, dass künstliche Intelligenz zumindest die besten Voraussetzungen mitbringt, um hier erfolgreicher als die meisten Menschen zu sein.

3 verschiedene Modelle

Auf yPredict werden Modelle für Kursprognosen und Analysen von tausenden von Coins in 3 verschiedenen Preisklassen angeboten. Eine Version ist kostenlos und bietet bereits zahlreiche Funktionen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Die Active- und die Pro-Version sind kostenpflichtig und werden mit dem $YPRED-Token bezahlt, wodurch dieser seinen Wert erhält (Utility-Token).

Die kostenlose Version dürfte bereits dafür sorgen, dass das Projekt extrem viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, während die Funktionen, die in den bezahlten Versionen freigeschaltet werden, dafür sorgen dürften, dass der Preis des $YPRED-Tokens kontinuierlich steigt, wenn immer mehr Trader gute Ergebnisse auf der Plattform erzielen. KI-Entwickler haben auf yPredict die Möglichkeit, ihre eigenen Modelle zu erstellen und für den Verkauf zur Verfügung zu stellen. Erreicht die Community dadurch die gewünschten Ergebnisse, können Entwickler sich so schnell ein passives Einkommen mit dem Verkauf ihrer Modelle aufbauen.

yPredict sorgt für Aufsehen in der Krypto-Welt

Immer mehr Trader versuchen sich schon darin, selbst mit ChatGPT Trading-Bots zu entwickeln, auch auf Youtube kursieren zahlreiche Videos dazu. Die Tatsache, dass yPredict das Thema aufgreift und ein professionelles Umfeld für Entwickler und Trader schafft, das den Kryptohandel revolutionieren könnte, sorgt für viel Aufsehen. Das erkennt man auch daran, dass der Vorverkauf der $YPRED-Token bereits mehr als eine Million Dollar eingebracht hat.

Der $YPRED-Token kann aktuell noch zum günstigen Vorverkaufspreis gekauft werden. Mit der Summe, die so zusammenkommt, wird die Realisierung des Projekts finanziert. Solche ICOs (Initial Coin Offerings) sind oft eine gute Gelegenheit, Coins noch vor dem Listing an den Kryptobörsen günstig zu kaufen, die später oft im Wert um ein Vielfaches ansteigen. An den Exchanges wird der Wert durch Angebot und Nachfrage bestimmt und im Fall von $YPRED könnte der Preis dann innerhalb kürzester Zeit nach dem Launch deutlich ansteigen.

Auch im Vorverkauf haben Anleger hier schon die Möglichkeit, hohe Nominalgewinne zu erzielen. Der $YPRED-Token wird aktuell noch für einen Preis von 0,07 USDT angeboten. Da der Presale in mehreren Stufen stattfindet, wird der Preis in regelmäßigen Zeitabständen – oder wenn die Coins der jeweiligen Phase ausverkauft sind – weiter angehoben. Gelistet wird $YPRED an den Kryptobörsen für 0,12 USDT. Daraus resultiert schon bis zum Handelsstart ein Buchgewinn von mehr als 70 %.

Nach dem Launch könnte dieser Buchgewinn gleich realisiert werden. Allerdings deutet derzeit alles darauf hin, dass der $YPRED-Preis nach dem Launch das Potenzial hat, noch deutlich höher anzusteigen, wenn die Plattform sich durchsetzt und Trader von immer mehr Erfolgen berichten, sodass auch die Community immer weiter wächst. Die Vergangenheit hat schon oft gezeigt, dass Renditen von weit mehr als 1.000 % keine Seltenheit sind, wenn das Projekt hinter dem ICO stimmt.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

