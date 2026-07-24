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24.07.2026 13:21:00
Vitalik Buterin Says Ethereum Is Reinventing Itself With a Massive New Overhaul. Where Does ETH Go From Here?
Ethereum (CRYPTO: ETH) badly needs a new story, and its founder, Vitalik Buterin, is intent on creating exactly that. Buterin dropped a fresh draft of the network's long-term roadmap on July 4, calling the rebuild the network's biggest overhaul since the massive 2022 update known as the Merge.Nearly every core technical element of the chain is slated to be rebuilt over the next three to four years, with a few new emphases, such as implementing cryptography resistant to quantum-computer attacks and creating native privacy features. Whether those changes will boost the coin's price is a separate question, so let's unpack it.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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