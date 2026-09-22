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22.09.2026 09:36:44
Vitalik Buterin Welcomes Prediction Market Contender to Ethereum Base Chain, Says It Does 'Interesting and Meaningful' Things Ethically
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1461
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-0,03
|Japanischer Yen
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180,051
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-0,18
|Britische Pfund
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0,8575
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-0,0001
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-0,01
|Schweizer Franken
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0,9393
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-0,0024
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|Hongkong-Dollar
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8,9893
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-0,0066
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-0,07