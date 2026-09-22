22.09.2026 09:36:44

Vitalik Buterin Welcomes Prediction Market Contender to Ethereum Base Chain, Says It Does 'Interesting and Meaningful' Things Ethically

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