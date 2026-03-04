04.03.2026 06:00:50

Vom Julius-Bär-CEO zum Blockchain-Investor: Philipp Rickenbachers neuer Fokus

Philipp Rickenbacher, einst CEO von Julius Bär, sieht die Blockchain-Industrie an einem Wendepunkt. Als Präsident der Zuger Investmentgesellschaft CV VC setzt er auf unternehmerische Substanz statt Token-Spekulation und fordert mehr regulatorische und politische Dynamik.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
