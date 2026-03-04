|
04.03.2026 06:00:50
Vom Julius-Bär-CEO zum Blockchain-Investor: Philipp Rickenbachers neuer Fokus
Philipp Rickenbacher, einst CEO von Julius Bär, sieht die Blockchain-Industrie an einem Wendepunkt. Als Präsident der Zuger Investmentgesellschaft CV VC setzt er auf unternehmerische Substanz statt Token-Spekulation und fordert mehr regulatorische und politische Dynamik.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1634
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
182,7
|
0,0100
|
|
0,01
|Britische Pfund
|
0,8701
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9068
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,0948
|
-0,0027
|
|
-0,03
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen zum Handelsende tiefrot
Der heimische Aktienmarkt drehte am Mittwoch in die Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt stabilisierte sich sichtbar. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte mit kräftigen Abgaben.