Von Bitcoin bis Shitcoin: Das war diese Woche los! 🪅

Die Krypto-Woche im gewohnt schnellen Überblick, damit Sie immer informiert sind. Von Bitcoin bis Shitcoin, das war diese Woche am Kryptomarkt los.

Bitcoin-ETFs gehen an die Börse – Hoffentlich!

BlackRock, Vanguard und Fidelity, um nur einige zu nennen, warten genau wie der Rest des Kryptomarktes gespannt auf die Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC, ob es demnächst zumindest für institutionelle Kunden in den USA die ersten börsengehandelten Bitcoin- und Ethereum-ETFs geben wird. Diese wären dann vollständig durch die physischen Coins besichert. Für die Verwahrung hat BlackRock die Zusammenarbeit mit Coinbase angekündigt, was der SEC unter Umständen ein Dorn im Auge sein könnte.

Doch es gibt auch zu bedenken, dass die niedrigen Bitcoin-Kurse derzeit diesen Anbietern durchaus in die Hände spielen. Würden Sie die Coins im Falle einer Genehmigung zu Höchstpreisen einkaufen müssen, würde das eine hohe Summe an gebundenem Kapital bedeuten. Kommt es wie viele hoffen und die Bitcoin-ETFs gehen bei der SEC durch, dann sind die jetzigen Preise für die Anbieter eine ideale Gelegenheit sich günstig einzudecken.

Und wer weiß, noch scheinen Bitcoin und die anderen Altcoins nicht die Talsohle durchschritten zu haben. So deutet die Bitcoin Schock Prognose einen langfristigen Preis von maximal 30.000 $ an. Und selbst von diesem düsteren Szenario sind wir bei Bitcoin weit entfernt. Aktuell liegt Bitcoin bei 24.152,43 EUR und Ethereum bei 1.531,16 EUR.

Bitcoin oder Anleihen kaufen – TV-Diskussion geht viral!

Der kleine Ausschnitt einer Debatte beim US-Sender CNBC reichte aus, um zu zeigen, wie altmodisch und traditionell einige Akteure an den Finanzmärkten sind. Da ist zu hören, wie ein Experte fröhlich lächelnd in die Kamera blickt und sagt, Bitcoin sei keine ernstzunehmende Währung und schon gar nicht besser als die klassischen Anleihen. Bitcoin sollten daher in keinem Portfolio den dominanten Anteil an Assets ausmachen.

Vor allem jüngere Anleger, so der Rat, sollten Anleihen, Bitcoin bevorzugen. Das sehen andere Twitter User verständlicherweise vollkommen anders.

Die Kosten für das Minen von Bitcoin – Libanon am günstigsten!

Im Libanon kostet es laut Bitcoin News nur 260 $ einen Bitcoin zu schürfen und das bedeutet, in diesem Land arbeiten Miner für das Bitcoin-Netzwerk rund 783 x günstiger als das beispielsweise in Italien der Fall wäre. Dort würde das Schürfen von einem Bitcoin 208.560 $ kosten.

Im Tweet angehängt ist eine interessante Karte, deren Angaben sich leider nicht überprüfen lassen. Geht man aber davon aus, dass die Werte zumindest ungefähr stimmen, dann kostet das Schürfen von 1 Bitcoin in:

den USA 46.280 $,

in Kanada 33.250 $,

in Nigeria nur 7,710 $,

in Deutschland stolze 163.330 $ und in

Qatar nur 8.500 $.

Volatilitätsindex von Bitcoin sinkt – so ARK Invest

Im monatlichen Bitcoin-Briefing von ARK Invest gibt es für Anleger die Zusammenfassung wesentlicher Details und Kennzahlen aus verschiedenen Analysen des Vermögensverwalters. Danach sinkt der Bitcoin Volatilitätsindex auf ein 6 Jahres-Tief und bietet damit laut dem Marktbericht hohes Potenzial, sowohl für Gewinne als auch für Verluste. Die Preisbewegungen in beide Richtungen werden von weiteren Kennzahlen getragen, die ARK Invest veröffentlicht hat.

Im Juli 2023 erreichte das Angebot an Bitcoin in Wallets, die den Coin langfristig halten, also HODLen, einen Anteil von 74,88 % an der zirkulierenden Menge und damit ebenfalls einen neuen Höchstwert.

Ebenfalls im Juli fiel die Bitcoin Hashrate unter den gleitenden 60-Tage Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktivität der Miner zurückgeht. Dieser Rückgang ist laut Ark Invest in der Regel mit einem Überverkauf des Asset verbunden. Ein Überverkauf sagt aus, dass die Preise schnell und stark fallen, sodass mit einer Preiskorrektur zu rechnen ist. Diese ließ nicht lange auf sich warten, wie jüngst zu sehen.

ARK-Invest sieht in der Zusammenfassung des Monatsberichtes Juli 2023 einen Bärenmarkt auf den Kryptosektor zukommen. Dieser wird unter anderem bedingt durch regulatorischen Druck und die anhaltend hohen Zinsen der US-Zentralbank.

Das gesunde Gleichgewicht zwischen kurz- und langfristigen Inhabern lässt auf starke Fundamentaldaten schließen. Dies ebnet möglicherweise den Weg für einen anhaltenden Aufwärtstrend des Bitcoin-Preises. Quelle: Ark-Invest.com

Wie sieht es bei den Shitcoin diese Woche aus?

Beginnen wir mit einem Krypto-Projekt, das einheitliche Einblicke in den Kryptomarkt bringen will. Es handelt sich bei Launchpad.XYZ also weniger um einen echten Shitcoin, als um eine wirklich interessante Chance, mehr über das Krypto-Trading und das Web 3.0 zu erfahren.

Der Re-Launch von Launchpad.XYZ hat gerade erst stattgefunden und die Funktionen noch einmal aufgewertet sowie nützliche Tools hinzugefügt. Entstanden ist eine innovative KI-Plattform, die den nahtlosen Zugang zum Web 3.0 gewährt und für die verschiedene NFT-Pässe verfügbar sind. Darüber hinaus gibt es derzeit für Anleger, die den nativen Utility-Token $LPX im Pre-Sales kaufen, attraktive Boni bis zu 20 %.

Fazit: Die Krypto-News der vergangenen Tage haben sich natürlich vor allem mit Bitcoin und dem drohenden Bärenmarkt beschäftigt. Doch es gab auch interessante Nachrichten von den Shitcoins wie Wall Street Memes oder Sonik Coin. Launchpad.XYZ könnten ein geeignetes Asset sein, wenn Sie auf der Suche nach neuen Impulsen für Ihre Trading-Strategie sind.