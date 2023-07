Von Bitcoin bis Shitcoin: Das war diese Woche los!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In der vergangenen Woche gab es in der Kryptowelt wieder jede Menge spannende Entwicklungen und Ereignisse. Von aufstrebenden Altcoins bis hin zu regulatorischen Veränderungen war alles dabei. In diesem Wochenrückblick werfen wir einen Blick auf die aufregendsten Ereignisse, die die Schlagzeilen beherrscht haben.

Robert F. Kennedy Jr. kauft Bitcoin und Zinserhöhung beeinflusst Kryptomarkt

Bitcoin bleibt im Rampenlicht, dieses Mal jedoch aus einer anderen Perspektive. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. hat bestätigt, dass er bereits Anfang dieses Jahres eine erhebliche Menge an Bitcoin erworben hat. Dieses Eingeständnis zeigt, dass prominente Persönlichkeiten zunehmend in Kryptowährungen investieren. Gleichzeitig führte die erwartete Zinserhöhung um 25 Basispunkte zu einer erhöhten Bewegung auf dem Kryptomarkt. Die Auswirkungen dieser Zinsentscheidung und das wachsende Interesse von politischen Akteuren könnten auf den Bitcoin-Preis und die allgemeine Krypto-Stimmung Auswirkungen haben.

Quelle: Bitcoin.com News

Ehemaliger FTX-CEO unter Beschuss wegen Zeugenbeeinflussung

Die FTX-Saga erreicht eine neue Wendung, als der ehemalige CEO der mittlerweile geschlossenen Kryptobörse unter Beschuss gerät. Der Grund: Ein Interview mit der New York Times, das von den Anklägern als Zeugenbeeinflussung interpretiert wird. Die Situation hat sich so zugespitzt, dass ihm nun ein Redeverbot auferlegt wurde, das ihn daran hindert, öffentlich über den Fall zu sprechen. Diese jüngste Entwicklung hat das Interesse der Krypto-Community auf sich gezogen und wirft Fragen darüber auf, wie der Fall weitergehen wird.

Quelle: NBC News

Wall Street Memes PreSale überschreitet 18 Millionen Dollar Marke

Der PreSale von Wall Street Memes ($WSM) hat eine bemerkenswerte Entwicklung verzeichnet und die 18 Millionen Dollar Marke überschritten. Dieses einzigartige Memecoin-Projekt erfreut sich zunehmender Beliebtheit und zieht immer mehr Investoren an, die das Potenzial von $WSM erkennen. Mit seinem innovativen Ansatz, die Finanzwelt humorvoll zu kommentieren und von der Wall Street Bets-Bewegung inspiriert zu sein, hat Wall Street Memes die Kryptogemeinschaft aufhorchen lassen.

Dieser Vorverkauf bietet Anlegern die einzigartige Möglichkeit, frühzeitig in das Projekt einzusteigen und von seinem Wachstumspotenzial zu profitieren. Der PreSale hat bereits Investitionen in Höhe von mehr als 18 Millionen Dollar erreicht und zeigt damit das Vertrauen der Investoren in das Projekt. Die stark wachsende Gemeinschaft von Wall Street Memes unterstützt aktiv den PreSale und die Vision des Projekts, die Finanzwelt auf humorvolle Weise zu kommentieren und dabei die Chancen und Herausforderungen der traditionellen Märkte zu beleuchten.

Das Interesse von Investoren und Krypto-Enthusiasten an Wall Street Memes wird weiterhin steigen, da das Projekt durch die einzigartige Verbindung zu Wall Street Bets und die Interaktion mit bekannten Persönlichkeiten wie Elon Musk zusätzliche Aufmerksamkeit erhält. Die Perspektive von $WSM als Investitionsalternative zu etablierten Kryptowährungen wie Cardano und Ethereum gewinnt an Relevanz, da das Projekt seine eigene Nische im Kryptospace erfolgreich etabliert. Mit einem aktuellen Preis von $0.0325 und dem PreSale, der noch andauert, bleibt Wall Street Memes eine interessante Einstiegsmöglichkeit für Investoren.

Bank of Italy und Parrot Finance mit neuen Entwicklungen

Italiens Bank of Italy hat in Zusammenarbeit mit Cetif Advisory ein wegweisendes Projekt für das institutionelle DeFi (Decentralized Finance) ins Leben gerufen. Das Milano Hub Innovation Center wird das Vorhaben unterstützen, ein Sicherheitstoken-Ökosystem zu entwickeln. Diese Bemühungen könnten einen bedeutenden Schritt in Richtung der Integration traditioneller Finanzinstitute in die aufstrebende DeFi-Welt bedeuten. Indes hat das DeFi-Protokoll Parrot Finance beschlossen, einen Aktivisten-investorengeführten Plan umzusetzen, um das PRT-Token der Plattform zu phase outen. Die bevorstehenden Rücknahmen werden voraussichtlich die Entwicklung von Parrot Finance und seine Positionierung in der DeFi-Landschaft beeinflussen.

BREAKING:



The Bank of Italy has partnered with Polygon and Fireblocks to help institutions deal with tokenized assets. — Whale (@WhaleChart) July 26, 2023

Entscheidungen in Südkorea, SEC und US Federal Reserve

Auch die Regulierungslandschaft für Kryptowährungen war in dieser Woche äußerst bewegt. In Südkorea hat die Entscheidung der Finanzdienstleistungskommission (FSC), die Vermögenswerte von Delio zu beschlagnahmen, Zweifel an der Zukunft des Unternehmens aufkommen lassen. Die SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) hat in einer bemerkenswerten Stellungnahme behauptet, dass das jüngste Ripple-Urteil falsch sei und dass sie bereits eine Berufung eingeleitet hat. Die US Federal Reserve hat unterdessen offiziell ihr neues Instant Payment System, FedNow, gestartet, um das Zahlungssystem der Vereinigten Staaten zu modernisieren und zu optimieren. Diese regulatorischen Entwicklungen haben potenziell weitreichende Auswirkungen auf den Kryptomarkt und werden weiterhin mit großer Aufmerksamkeit verfolgt.

Bright Moments und CyberKongz in der NFT-Welt aktiv

Die Welt der nicht fungiblen Token (NFT) erlebte ebenfalls spannende Ereignisse. Die NFT-Kollektion „Bright Moments“ führte eine Live-Minting-Veranstaltung im „Gotham Store“ durch, einem bekannten Cannabis-Dispensary in New York City. Diese kreative Verbindung zwischen Kunst und NFTs zeigt das wachsende Potenzial der NFTs in verschiedenen Branchen. In der Zwischenzeit hat CyberKongz eine Partnerschaft mit Sky Mavis, dem Schöpfer von Axie Infinity, geschlossen, um sein bestehendes Play- und Kollect-NFT-Spiel auf die Ronin-Kette zu migrieren und die neue Genkai NFT-Kollektion zu erstellen. Diese Entwicklung dürfte die Attraktivität und Vielseitigkeit der NFTs weiter steigern und die NFT-Adoption vorantreiben.

CoinsPaid-Hack und Nordkoreas Lazarus Group

Sicherheit bleibt in der Kryptowelt ebenfalls eine drängende Angelegenheit. Die Zahlungsplattform CoinsPaid hat bekannt gegeben, dass der mutmaßliche Hack, bei dem 37 Millionen US-Dollar gestohlen wurden, auf die nordkoreanische Lazarus Group zurückzuführen ist. Dieser Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit, dass Unternehmen und Nutzer weiterhin ihre Sicherheitsmaßnahmen verstärken, um sich vor solchen Angriffen zu schützen. Sicherheit bleibt eine Grundvoraussetzung für das Vertrauen in die Kryptoindustrie und muss ständig verbessert und angepasst werden.

Quelle: Bitcoinist

Mark Zuckerbergs Metaverse-Ambitionen und Japans Web3-Pläne

Web3-Technologie war diese Woche schließlich auch ein viel diskutiertes Thema. Trotz eines operativen Verlusts von 3,7 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal dieses Jahres bleibt CEO Mark Zuckerberg optimistisch in Bezug auf die Aussichten von Facebooks Metaverse-Initiativen. Die Ambitionen von Facebook, ein eigenes virtuelles Ökosystem zu schaffen, könnten erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft des Internets und der Interaktion der Menschen haben. Japan zeigt ebenfalls ein zunehmendes Interesse an Web3-Technologie und wird von namhaften Unternehmen wie Fujitsu und Mitsubishi unterstützt. Dies deutet darauf hin, dass Japan über die reine Unterhaltung und Gaming-Nutzung von Web3 hinausgehen und innovative Anwendungen der Technologie entwickeln will.