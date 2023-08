Von Bitcoin 🪙 bis Shitcoin 💩: Das war diese Woche los!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Woche steht noch unter dem Einfluss des Litecoin-Halvings, aber gleichzeitig zählen jetzt die Bitcoin-Anhänger die Tage und Wochen, bis zum nächsten Event für den BTC. Mit Blick auf die nachfolgende Grafik vom Bitcoin Magazine auf Twitter wird auch klar, warum schon jetzt, rund 260 Tage vor dem nächsten Bitcoin-Halving, die Anleger so aufgeregt sind.

In der Grafik ist klar erkennbar, wie sich die historischen Daten entwickelt haben. Vor jedem Halving gab es den annähernd gleichen Chatverlauf. Das lässt BTC-Prognosen 2024 zu, die von ähnlichen Tendenzen, und vor allen den Kurssprüngen, für das nächste Jahr ausgehen.

Michael Saylor kauft Bitcoin nach

Bitcoin hat fast die gesamte Woche über die aktuellen Nachrichten geprägt. Beginnend mit Michael Saylor, der als größter privatwirtschaftlicher Investor weiterhin Bitcoin die Treue hält und für neue Coins Platz im Depot geschaffen hat. Mit mehr als 350 Millionen US-Dollar wurde der neue Einkauf von Bitcoins für den MicroStrategy Gründer beziffert. Das sind die Einzelheiten zum BTC-Kauf:

Für 350 Millionen US-Dollar kauft Saylor 12.333 Bitcoin

Am 01.12.2020 gab das Unternehmen bekannt, 70.470 Bitcoin zu besitzen

Größter institutioneller Anleger ist die Galaxy Digital Holdings mit 16.400 Bitcoin

Im März dieses Jahres gibt Saylor bekannt, schon 138.955 BTC zu besitzen

Nach CZ, Gary Wang und Song Chi-Hyung ist Saylor Platz 4 der reichten Bitcoin-Millionäre laut Finanzen.net.

In einem Interview mit CNBC teilt Michael Saylor seine Leidenschaft für Bitcoin und führt auf:

-dass Bitcoin ein dezentralisiertes Asset mit Wert ist

-als digitaler Vermögenswert gilt und

-ohne Mittelsmann und Herausgeber auskommt.

Für Saylor sei damit klar, dass Bitcoin ein Paradebeispiel für die Schaffung eines digitalen Vermögenswertes sei und er nicht damit rechne, dass die Regulierungsbemühungen rund um Krypto sich in den nächsten 2 Jahren auflösen werden. Er unterstützt die Forderung des SEC-Chef, Gary Gensler, nach einer politischen Lösung, genauer gesamt vom US-Kongress.

Allerdings gilt Gensler nach verschiedenen Aussagen der jüngsten Zeit als der größte Krypto-Gegner in den USA und lehnt auch die Einführung von Bitcoins-ETFs, wie sie BlackRock oder Fidelity beantragt haben, eher ab.

Saylor führt weiter aus, dass er auch nicht damit rechne, dass die Krypto Industrie von innen heraus eine Lösung für das US-Regulierungschaos finde, dass teilweise an den Kryptomärkten herrsche.

In der Zwischenzeit ist Bitcoin das vielversprechendste Asset in der Branche, sagt Saylor. Leider ist aber auch BTC von den unsicheren regulatorischen Entwicklungen negativ beeinflusst. Weiterhin betont er, wie innovativ und vielversprechend Kryptowährungen aus seiner Sicht sind und das gesamte Ökosystem einen großen Einfluss haben wird.

SEC fordert Coinbase zum Delisting fast aller Assets auf

Die FOX News waren kaum ausgestrahlt, da ging am 03. August 2023 ein großer Aufschrei durch das Krypto-Space. Die US-Aufsichtsbehörde forderte Coinbase US auf, alle Assets bis auf Bitcoin aus dem Programm zu nehmen. Coinbase CEO Armstrong sagte dazu, das würde das Ende des Kryptomarktes in den USA bedeuten. Natalie Brunell wurde für FOX News zugeschaltet und erläuterte die Hintergründe dazu:

Es gibt viele Unklarheiten für Krypto-Broker und Krypto-Assets, über die sich auch die Anwälte und Fachleute verschiedener Behörden uneins sind. Worüber sich aber laut Brunell alle einig sind, ist, dass Bitcoin ein gut entwickelter, weltweit verfügbarer, digitaler Vermögenswert mit Wert ist, der eine Zukunft hat.

Mit Blick auf alle Kryptowährungen und digitalen Assets sagt die mit einem Emmy ausgezeichnete Journalistin, dass lediglich Bitcoin diese Sicherheiten unter allen anderen bieten kann.

SEC an Coinbase: Ihr dürft Bitcoin traden, aber nichts anderes.

Brunell wird gefragt, ob die regulatorischen Unsicherheiten nicht von Behörden wie der SEC bewusst geschürt werden, um das Vertrauen der Bürger in digitale Währungen zu reduzieren. Mit der Angst vor diesem unregulierten Markt, würden die dann eine Zentralbankenwährung, CBDC, eher unterstützen.

Sie antwortet darauf, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, zu wissen, wer hinter dem Netzwerk steht, das so viel Geld von Anlegern verwaltet. Schließlich könnte dies Person rein theoretisch das Geld einfach mitnehmen und weglaufen.

Doch die Unterstützer antworten darauf immer nur, dass die Gesellschaft diese Währung dank des Internet als freie digitale Währung geschaffen hat, die 24/7 erreichbar ist und ohne Regulierungsbehörde auskommt.

Außerdem würde die Registrierung von Bitcoin als Geld im Sinne einer staatlich kontrollierten Währung ein Vermögen kosten und vermutlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen würde.

Genug von Bitcoin, kommen wir zum Shitcoin

Eine fantastisch aussehende Braut kreuzt Ihren Weg. Sie drehen sich um und denken nur: Was für ein heißes Teil! So könnte demnächst die virtuelle Begegnung im Metaverse mit dem Shit Coin des Monats ablaufen.

Niemand geringerer als Mattel’s Zugpferd steht im Zentrum der Entwicklung vom SHIBIE-Ökosystem: Barbie. Mit dem $SHIBIE steht ein Shitcoin erster Güte bereit, die Meme-Landschaft mit rosa Kleidchen und stylischen (Hunde)- Handtaschen aufzuräumen.

Shibie Tokenomics Gesamtversorgung 10.000.000.000 Presale 6.000.000.000 (60 %) Marketing 500.000.000 (5 %) CEX Liquidität 1.000.000.000 (10 %) Team 500.000.000 (5 %) Liquidität 2.000.000.000 (20 %)

Der SHIBIE Coin basiert auf dem großen Erfolg des Barbie Kinofilm und ließ sich von Tamadoge, Shiba Inu sowie Dogecoin inspirieren. Heraus kam ein rosa gekleidetes Hündchen, dass dem Original, der Barbie-Puppe, in nichts nachsteht.

Mit einem einmaligen Pre-Sales-Preis von nur 0,000167 US-Dollar pro $SHIBIE wird die Marktkapitalisierung von einer Million in wenigen Tagen erreicht sein. Besonders erwähnenswert ist nicht nur das Design von Shibie-Dog. Auch das Marketing dieses Meme-Coins geht besondere Wege. Das sind die Details zum Shit Coin des Monats:

Pre-Sales seit wenigen Tagen online, 1 $SHIBE kostet nur 0,000167 US-Dollar!

Marketing über Telegram und Twitter sowie andere soziale Medien

Die Diva fährt mit Ken, natürlich ebenfalls in Rosa, durchs Krypto-Universum

Mit ETH, USDT, BNB oder Fiat ins Projekt investieren, der Einstieg ist ganz leicht

Vorverkauf endet in weniger als 48 Stunden

Fazit: Von Bitcoin bis Shitcoin kann ein langer oder kurzer Weg sein. Beide digitalen Assets stehen unter besonderer Beobachtung der Anleger, denn es handelt sich jeweils um einen Coin mit Potenzial.

Während Bitcoin als Wertspeicher und seriöser Vermögenswert nahezu überall anerkannt ist, sind Shit Coins eher was für Unterhaltungskünstler und Meme-Anhänger. Aber auch diese können ihren Reiz haben und durchaus zu Kursgewinnen in der Lage sein, wie DOGE oder PEPE bewiesen haben.

Es ist ohnehin an den Altcoin-Charts derzeit im Sinne einer Bewegung zur Seite eher ruhig. Da könnte sich ein Blick auf die Meme-Coins wie SHIBIE oder Wall Street Memes lohnen, die mit günstigen Preisen locken. Und noch ein extra Tipp geht an alle Ninja Turtle Fans raus: Cowabunga! Und damit allen eine fantastische neue Woche!

