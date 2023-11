Vor dem Halving: Anleger und Miner setzen auf 3,5 Millionen Dollar Bitcoin-Alternative

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Schürfen von Bitcoin, bekannt als Mining, ist längst zu einer Domäne großer Unternehmen geworden, die gewaltige Rechenzentren betreiben, um die Blockchain aufrechtzuerhalten. Im Vergleich zu vor einem Jahrzehnt, als es noch gereicht hat, den heimischen PC über Nacht laufen zu lassen, um BTC zu generieren, haben sich die Anforderungen massiv gesteigert, während die Belohnungen stetig schrumpfen. Das bevorstehende Bitcoin-Halving, welches die Belohnungen für das Mining halbiert, wird diese Herausforderungen im nächsten Jahr weiter verschärfen. Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) zielt jedoch darauf ab, das Mining wieder für jeden zugänglich zu machen und den Prozess dadurch wieder zu dezentralisieren.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und Bitcoin Minetrix im Presale kaufen.

Nächstes Bitcoin-Halving im April 2024

Es gibt verschiedene Countdowns zum Zeitpunkt des nächsten Bitcoin-Halvings, das stattfindet, nachdem jeweils 210.000 neue Blöcke zur Blockchain hinzugefügt wurden. Die Ergebnisse variieren dabei um ein paar Tage. Die Unterschiede in den Vorhersagen resultieren aus der Annahme einer durchschnittlichen oder tatsächlichen Blockerstellungszeit. Während manche Webseiten von 10 Minuten pro Block ausgehen, berücksichtigen andere geringfügige Schwankungen. Das Halving wird dennoch für April 2024 erwartet.

Zukunft des Bitcoin-Minings

Die Aufrechterhaltung der Bitcoin-Blockchain erfordert immense Rechenleistung und somit auch einen erheblichen Energieverbrauch. Miner müssen also die Hardwarekosten und den teilweise hohen Strompreis in einigen Ländern berücksichtigen. In Zeiten, in denen der Bitcoin-Preis niedrig ist, wie beispielsweise bei 17.000 Dollar letztes Jahr, war das Mining für viele Unternehmen nicht mehr profitabel.

The #Bitcoin halving.



One of the most anticipated events in crypto, but what does it mean for you?



Find out https://t.co/Xi8GSaGPnz — Binance (@binance) November 1, 2023

Bisher hat jede Halbierung der Bitcoin-Ausgabe, verbunden mit einer Preiserhöhung, die niedrigeren Belohnungen allerdings ausgeglichen. Dabei bleibt aber die Frage offen, wie lange dieser Trend noch anhalten kann, insbesondere wenn man bedenkt, dass es noch über 100 Jahre dauern wird, bis der letzte Bitcoin geschürft ist.

Bitcoin Minetrix ermöglicht Mining ohne Investitionskosten

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) verspricht mit seinem „Stake to Mine“-Konzept, das Mining ohne den Kauf teurer Hardware zu ermöglichen. Cloud Mining, das Anmieten von Rechenleistung bei einem Drittanbieter, ist hier die Lösung. Bisher werden Anleger bei diesem Prozess allerdings oft mit komplexen und undurchsichtigen Verträgen konfrontiert, die das Cloud Mining unrentabel machen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $BTCMTX im Presale kaufen.

Dazu kommt die Gefahr von Betrügern, die die Anonymität von Kryptowährungszahlungen ausnutzen und am Ende die geschürften Bitcoin nicht an die Mieter der Rechenleistung auszahlen. Bitcoin Minetrix schafft eine transparentere und zugänglichere Lösung im Bereich des Cloud Minings und stößt damit auf breite Akzeptanz im Krypto-Space.

Keine Vorauszahlungen nötig

Die Teilnahme am Cloud Mining mittels Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) erfordert keine zusätzliche Zahlung und eliminiert so das Risiko, am Ende leer auszugehen. Das Bitcoin Minetrix-Team ist bereits in Gesprächen mit Cloud Service-Anbietern, um den Community-Mitgliedern Mining-Credits anzubieten, die sie durch das Staken ihrer $BTCMTX-Token erhalten können. Als ERC-20-Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert, steuern Smart Contracts die Zuteilung des Mining-Guthabens automatisch, je nachdem wie viel jeder Nutzer im Staking-Pool hält.

Token-Inhaber, die sich für das Staking entscheiden, bekommen also nicht nur die festgelegten Staking-Belohnungen, die dazu dienen, langfristige Anleger zu incentivieren, sondern in weiterer Folge ein Mining-Guthaben. Dies ermöglicht es ihnen, Bitcoin zu minen, ohne vorab finanzielle Mittel bereitzustellen, wodurch Betrug ausgeschlossen ist.

Aktuell ist das Projekt in der ersten Phase seiner Roadmap, wobei das Stake to Mine Dashboard bereits in Entwicklung ist. Eine Staking-Rendite in Form von zusätzlichen Token erhalten Investoren bereits. Aktuell liegt die APY hier bei 168 %. Dieser Wert sinkt allerdings noch, wenn mehr Käufer ihre $BTCMTX in den Staking Pool einzahlen.

Viel Zuspruch unter Bitcoin-Anhängern

Die Krypto-Gemeinschaft zeigt sich begeistert von der Möglichkeit, das Mining wieder für Privatpersonen und Kleinanleger zugänglicher zu machen. Das Vorhaben von Bitcoin Minetrix, das Mining zu demokratisieren, steht im Einklang mit der ursprünglichen Vision von Kryptowährungen als dezentrales Finanzsystem. Diese Vision wird durch die zunehmende Zentralisierung des Mining-Prozesses untergraben, da inzwischen Großunternehmen diesen Bereich übernehmen.

Die Begeisterung spiegelt sich auch im finanziellen Erfolg wider: Innerhalb von wenigen Wochen hat der Presale der $BTCMTX-Token 3,5 Millionen Dollar eingebracht. Der Verkauf der Token erfolgt in mehreren Phasen, wobei jede Stufe mit einem höheren Preis verbunden ist. Das bedeutet, dass frühe Investoren bereits einen Buchgewinn verzeichnen können, bevor der Token an Kryptobörsen gehandelt wird. Angesichts der mehrfachen Belohnungen, die das Bitcoin Minetrix-System für Staker vorsieht, ist von einem knappen Angebot bei der Börseneinführung auszugehen, was zu einem raschen Anstieg des Kurses führen könnte.

Jetzt $BTCMTX im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.