Vorverkauf von Meta Masters Guild erzielt 1,5 Mio. USD – 23 % Preiserhöhung in 48 Stunden

In dem im Januar gestarteten Vorverkauf erzielte Meta Masters Guild 1,5 Mio. US-Dollar innerhalb kürzester Zeit. Somit werden die Entwicklungen der ersten Games, wie dem Rennspiel Meta Kart Racers, schneller vorangetrieben. Momentan kann das Projekt sogar 500.000 US-Dollar pro Woche an neuen Finanzmitteln aufnehmen. Nun wird mit Erreichen des Meilensteins von 1,848 Mio. US-Dollar bald die Vorverkaufsphase 3 abgeschlossen sein.

Während der 4. Phase des Vorverkaufs von Meta Masters Guild steigen die Tokenpreise dann von 0,013 auf 0,016 US-Dollar an, was einer Erhöhung beziehungsweise Rendite in Höhe von 23 % entspricht. Insgesamt wird der Presale jedoch über 7 Stufen abgewickelt, wobei mit jedem Schritt der Preis erhöht wird, bis er den finalen Notierungspreis von 0,023 US-Dollar erreicht wurde. Dies ist 76 % über dem derzeitigen Preis von Meta Masters Guild.

Ursprünglich sollte die derzeitige Phase noch 5 weitere Tage laufen. Allerdings hat sich eine starke Nachfrage ergeben, sodass diese aller Wahrscheinlichkeit schon vorzeitig abgeschlossen sein wird. Nach Extrapolation des aktuellen Verkaufstempos könnte es sich dabei nur noch um rund 2 Tage handeln.

Denn die Verkaufsgeschwindigkeit nimmt derzeit kontinuierlich zu. In diesem Zusammenhang fängt der frühe Vogel den Wurm, da die ersten Anleger von den höchsten Renditen profitieren, die zu Beginn sogar bei 229 % innerhalb von rund 3 Monaten lagen.

Vollständig spielbare Version wird in diesem Jahr veröffentlicht

Derzeit entwickelt GameAround das Spiel Meta Kart Racers sowie andere Spieltitel für Meta Masters Guild. Dabei handelt es sich um einen Entwickler für Blockchain-Spiele, welcher bereits mit Unternehmen wie Boohoo, einem der Top-Modehändler mit einem Umsatz von 1 Mrd. US-Dollar, zusammengearbeitet hat.

Bezüglich des Launches des ersten Spiels äußerte sich der CEO von GameAround, Gideon Clifton, wie folgt: „Wir freuen uns, die Entwicklung einer voll spielbaren Version ankündigen zu können, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll“.

Zudem ergänzte er: „Die spielbare Version wird einen kostenlosen NFT-Einstiegscharakter und ein Kart enthalten, während Premiumversionen auf unserem NFT-Marktplatz gekauft oder im Spiel freigeschaltet werden können.“

Im weiteren Verlauf seiner Stellungnahme fuhr er fort: „Unser Ziel ist es, die mobile Gaming-Community zu revolutionieren, indem wir unterhaltsame und lohnende Play-to-Earn(P2E)-Spiele einführen, wobei Meta Kart Racers das Erste in der MEMAG-Launch-Kollektion ist.“

Des Weiteren bezeichnete Clifton die Partnerschaft mit MEMAG als „einen wegweisenden Moment für GameAround und Blockchain-Gaming, der bahnbrechende, spaßige und unterhaltsame Titel für die globale P2E-Community bringt“.

Bezüglich der Ziele äußerte er sich noch mit: „Bei GameAround bauen wir eine dezentralisierte Zukunft zum Wohle des Gamings auf und wir sind alle begeistert, Teil der MEMAG-Reise zu sein“.

Meta Masters Guild besticht durch niedrige Kosten, hohe Standards und grenzenlose Ambitionen

Das Besondere an Meta Masters Guild ist, dass die Plattform speziell auf mobile Play-to-Earn-Spiele ausgerichtet ist. Auf diese Weise können die Entwicklungskosten im Unterschied zu Konsolenspielen enorm verringert werden.

Mithilfe der nativen Kryptowährung $MEMAG können die Nutzer auf das Ökosystem zugreifen. Zudem werden ihre Belohnungen später in diesem Coin ausgezahlt. Alternativ können die Anwender aber auch ihre Token reinvestieren, um somit stärker an dem Erfolg der Games beteiligt zu werden. Zudem können diese auch wie andere Kryptowährungen gehandelt werden.

Als Finanzierungsziel hat sich Meta Masters Guild ein Hard-Cap von 4,97 Mio. US-Dollar ausgesucht. Nach Aussagen des Teams sei dies mehr als genug, um die Ziele der Roadmap zu erfüllen.

Wie groß das Potenzial von GameFi ist, zeigt der Erfolg von Axie Infinity. Denn der Token konnte einen tausendfachen Wertzuwachs verzeichnen. Bei GameFi handelt es sich um einen milliardenschweren Markt, um welchen die einzelnen Wettbewerber kämpfen.

Die Popularität der Gamingindustrie und der bereits fortgeschrittene Entwicklungszustand von Meta Kart Racers, machen den Vorverkauf zu einer attraktiven Gelegenheit.

Statt Play-to-Earn nun Play-and-Earn

Für eine beachtliche Popularität haben Play-to-Earn-Spiele in den asiatischen Ländern wie Indonesien und den Philippinen erlangt. Dort erzielte das aus Vietnam stammende Sky Mavis, welches hinter Axie Infinity steckt, auch den größten Erfolg.

Allerdings waren die Spiele nur wenig unterhaltsam, da die Gamer nur monotone Arbeitsabläufe wiederholen mussten, um Belohnungen in Form von Token zu verdienen. Von Spaß und Suchtfaktor sowie anspruchsvollen Premiumgames waren die damaligen Blockchainspiele noch weit entfernt.

Zudem gab es keine Elemente, welche Geschicklichkeit und Risiko berücksichtigen. Ebenfalls negativ wirkten sich die inflationären Tokenomics auf die Wertentwicklung der Coins aus. Außerdem mussten somit auch Stipendienprogramme eingeführt werden, damit die Spiele erschwinglicher für normale Verbraucher wurden. Dieser Umstand machte sich noch einmal stärker in den Entwicklungsländern bemerkbar.

Dem ambitionierten Team von Meta Master Guild sind nach ausgiebigen Marktrecherchen die potenziellen Gefahrenquellen und Gründe für das Versagen anderer Kryptogames bewusst. Dieses Know-how wollen sie bei ihrer Entwicklung berücksichtigen, damit sich Meta Masters Guild zur nachhaltigsten Kryptowährung im Play-to-Earn-Sektor entwickelt.

Auf der Plattform sollen stattdessen aufregende und fesselnde Spiele geboten werden, bei denen das Ziel ist: Spielen und Verdienen anstelle von Spielen zum Verdienen. So sollen durch das unterhaltsame Spielkonzept von Meta Kart Racers die Nutzer bestmöglich gebunden werden und gerne regelmäßig wiederkommen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und Belohnungen zu verdienen.

Analysten prognostizieren fantastische Renditen für frühe Investoren

Der philippinische YouTuber Jonathan Geroy Velogs mit 50.000 Abonnenten hat sich zu dem Projekt Meta Masters Guild sehr positiv geäußert.

Aber auch nach Einschätzung des Kryptoanalysten Jacob Crypto Bury schnitt das Projekt gut ab. Seiner Meinung nach hat Meta Masters Guild sogar das Potenzial zu der am schnellsten wachsenden Kryptowährung des aktuellen Jahres zu werden. Er sieht in ihr ein Potenzial von 2x, 3x vielleicht 4x.

Zudem hatte sich der YouTube-Analyst Clinix Crypto zu einem Investment in den Vorverkauf von Meta Masters Guild mit den Worten „no brainer“ geäußert.

Race-to-Earn mit Meta Kart Racers und 2 weitere Games in Arbeit

Das Rennspiel Meta Kart Racers wird es in zwei verschiedenen Versionen geben. Denn eine ist über Free-to-Play kostenlos, während die Play-to-Earn-Variante auch zur Vergütung von Gewinnen berechtigt. Die Belohnungen in Form von Diamanten und NFTs können die Spieler durch ihre Leistungen in den Games erlangen.

Für die Teilnahme an Meta Kart Racers müssen die Nutzer ihren favorisierten Fahrer und ein Kart auswählen. Danach können sie sich eine der vielen fesselnden Rennstrecken aussuchen. Spielbar ist das Game im Arkade-Modus allein oder im PVP(Player-vs-Player)-Modus gegen andere.

Die Fahrer und Karts können dabei über den Marktplatz von Meta Masters Guild gehandelt und aufgerüstet werden. Dafür lassen sich sowohl Edelsteine als auch $MEMAG verwenden. Bemerkenswert ist auch, dass die Belohnungen ebenso über das Spielen des Arkademodus verdient werden können. Innerhalb dieser können etwa die seltenen NFTs gewonnen werden. Nach dem Kauf handelt es sich dann um spielbare Charaktere, welche in 3D gerendert sind.

Das Team von Meta Masters Guild konnte neben GameAround bereits weitere Partnerschaften aufbauen. So konnte unter anderem das Blockchain-Entwicklungsunternehmen RWaltz für die Produktentwicklung und Zusammenarbeit gewonnen werden sowie Probit Exchange, 100XCoin und BTC Bizarre.

Zudem sind zwei weitere Spiele von Meta Masters Guild in der Konzeptionsphase. Eines von ihnen ist Meta Masters World, welches ein mobiles Bau-, Erkundungs- und Eroberungsspiel ist. Auch dieses wird von GameAround entwickelt. Die Entwicklung des dritten Spiels, Raid NFT, soll bereits in Kürze beginnen.

