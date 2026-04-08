|Devisen im Blick
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08.04.2026 21:15:39
Wackelige Waffenruhe im Iran: Darum kann der Euro seine Gewinne nicht halten
Nachdem er im europäischen Geschäft zeitweise über die Marke von 1,17 US-Dollar geklettert war, bröckelte er ab und notierte zuletzt bei 1,1652 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1706 (Dienstag: 1,1557) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8542 (0,8652) Euro gekostet.
Der Rückzug des Euro könnte mit dem Umstand zusammenhängen, dass die Vereinbarung zwischen dem Iran und den USA auf der Kippe steht. Der Iran erwägt nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars wegen der anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah im Libanon aus der vereinbarten zweiwöchigen Feuerpause auszusteigen.
/zb
FRANKFURT (dpa-AFX)
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