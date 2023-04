Während Decentraland (MANA) in sieben Tagen 15 % fällt, könnte diese Metaverse Kryptowährung 2023 über 1000 % Gewinne bringen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die wertvollste Metaverse-Kryptowährung Decentraland (MANA) verlor in den letzten sieben Tagen rund 15 % an Wert. Es mangelt aktuell schlichtweg an Momentum und fundamentaler Stärke, sodass MANA bearisch tendiert. Auch am heutigen Handelstag zeigt Decentraland relative Schwäche. Während der Gesamtmarkt um rund 0,2 % nur etwas leichter notiert, fallt MANA schon wieder um 2 %. Aktuell spricht reichlich wenig für Decentraland (MANA). Wer dem Metaverse massives Zukunftspotenzial zutraut und auf diesbezügliche Krypto-Projekte setzen möchte, die es besser als die First-Mover machen, könnte sich einem neuen Krypto-Presale zuwenden. Denn DeeLance (DLANCE) gewinnt an Momentum, hat sich einen gigantischen Zielmarkt ausgesucht und könnte ein ganz großer Metaverse-Token werden.

Neuer Metaverse Token mit 10x Potenzial

Decentraland (MANA): Kurs zeigt Schwäche, fundamentale Entwicklung schockiert

Am heutigen Handelstag stehen für MANA rund 2 % Kursverluste zu Buche. Damit summieren sich die Kursverluste auf Wochensicht auf rund 15 %. Im vergangenen Monat steht immerhin noch ein Minus von 6 % für MANA zu Buche. Die zwischenzeitliche Erholung wurde zuletzt massiv abverkauft. Damit bleibt MANA mit 90 % unter ATH ein Altcoin, der denkbar wenig von der Erholung in 2023 am breiten Markt profitieren konnte.

Im 4-Stunden-Chart sehen wir, dass MANA zuletzt das wichtige Supportniveau bei rund 0,57 $ verloren hat. Dies hat sich nun als Widerstand etabliert, den es zu überwinden gilt. Aktuell kämpft MANA bereits mit dem nächsten Support bei rund 0,55 $. Sollte auch dieses Kursniveau nachhaltig unterboten werden, könnten schnell die Verlaufstiefs aus dem März bei unter 0,50 $ angesteuert werden.

Das Volumen zog zum Wochenstart wieder um rund 25 % an und betrug nach aggregierten Daten von CoinMarketCap 70 Millionen $. Doch auch hier gibt es im Wochenvergleich einen massiven Rückgang. Der heutige Zuwachs ist lediglich dem Start in die neue Handelswoche geschuldet.

Schauen wir uns die On-Chain-Metriken für Decentraland von DappRadar an, lässt sich auch gleich die Ursache finden. Denn zweifelsfrei ist der aktuelle Gesamtmarkt schwierig. Die Rückkehr der Bären bringt so manch eine zuletzt deutliche Erholungsbewegung in Bredouille. Doch bei Decentraland (MANA) läuft es auch einfach fundamental nicht. Das Metaverse-Game kann aktuell keine ausreichende Nachfrage generieren. Schauen wir uns die Kennzahlen UAW (Unique Active Wallets) und Anzahl der Transaktionen in den letzten 90 Tagen an, sehen wir einen deutlichen Rückgang. Kurzfristige Spitzen im März waren lediglich eine temporäre Entwicklung. Übergeordnet sehen wir einen Schwund an Nutzern im Metaverse von Decentraland.

Auch in den vergangenen sieben Tagen gibt es eine schockierende Entwicklung. Denn die Kennzahlen brachen nahezu ein. Das Interesse versiegt. Es braucht neue Impulse, um Decentraland (MANA) wieder ein besseres Momentum zu verschaffen. Die Unique Active Wallets gingen in diesem Zeitraum um rund 24 % zurück, während bei den Transaktionen sogar zwei Drittel weniger als noch in der Vorwoche verzeichnet wurden.

Ist DeeLance besser als Decentraland? Fünf Gründe, warum DLANCE in 2023 10x bringt

Mit DeeLance positioniert sich aktuell eine neue Metaverse-Kryptowährung, die Früh-Investoren ein attraktives CRV bietet.

Wachstumsmarkt Recruiting & Personalvermittlung

DeeLance zielt primär auf das Recruiting und die Personalvermittlung ab, um hier maßgebliche, bestenfalls disruptive, Veränderungen zu bedingen. Nach Daten von IBISWorld beläuft sich das Umsatzvolumen aktuell auf 761 Milliarden $. Hier gibt es einiges zu holen für die Metaverse-Kryptowährung DeeLance, während auch Früh-Investoren an einer erfolgreichen Adoption partizipieren können.

Metaverse, NFTs und vieles mehr

Bei DeeLance finden interessierte Krypto-Anleger ein diversifiziertes Konzept, das in erster Linie das Zusammenspiel zwischen Unternehmen und Freiberufler optimieren möchte. Non Fungible Token, ein eigenes Metaverse und Smart Contracts haben allesamt ihre Berechtigung, um das ambitionierte Ziel zu erreichen. Insbesondere interaktive Beziehungen im Metaverse könnten neue Potenziale für Unternehmen freisetzen.

DeeLance löst bestehende Probleme

Upwork & Co. sind die Web2-Konkurrenz für DeeLance. Doch die Metaverse-Kryptowährung DeeLance löst bestehende Probleme, die sich in horrenden Gebühren und fehlender Sicherheit niederschlagen. Durch NFTs ist das Eigentum unwiderruflich zugeteilt, bis die Abwicklung der Transaktion erfolgt. Zugleich sinken die Gebühren beim dezentralen Konzept drastisch, was wiederum allen Betroffenen zugutekommt.

89 % Buchgewinne vor ICO

Fixe Preisstaffelungen in einem Vorverkauf erhöhen die Attraktivität für Früh-Investoren. Je früher diese einsteigen, desto höher sind die Gewinne. Zugleich fungieren sie als eine Art Sicherheitspuffer, falls die Kursentwicklung post ICO mal wider Erwarten verläuft. Aktuell kosten DLANCE Token 0,029 $. Beim Launch werden es schon 0,055 $ sein, sodass fixe Buchgewinne von 89 % möglich sind.

Audit & KYC-Verifizierung

Da es sich bei Krypto-Presales teilweise um unseriöse und spekulative Projekte handelt, sollte man einen Blick auf die Sicherheitsvorkehrungen werfen. DeeLance ist im frühen Stadium bereits durch Coinsult KYC-verifiziert. Zugleich wurde der Contract Code schon von SolidProof auditiert.

Jetzt DeeLance kaufen

Das Metaverse bleibt spannend: Beste Metaverse Token kaufen

Das Metaverse hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen und wird weiterhin als ein Bereich des enormen Wachstums angesehen. Die Idee eines vollständig digitalen Universums, in dem Nutzer interagieren und Geschäfte tätigen, ist äußerst verlockend. Das Metaverse könnte in Zukunft viele Bereiche wie E-Commerce, Unterhaltung und Bildung revolutionieren.

Die Wahl des richtigen Metaverse-Token ist entscheidend für Investoren und Nutzer, die in diesem Bereich tätig sein möchten. Denn es gibt eine steigende Anzahl von Metaverse-Token, sodass es wichtig ist, eine umfassende Analyse durchzuführen. Die richtige Wahl kann die Rendite für Investoren maximieren, während die falsche Wahl zu Verlusten führt.

Während das Momentum bei Decentraland (MANA) schwach ist und die Nutzung als wichtiges Parameter massiv nachlässt, könnte DeeLance noch am Anfang einer erfolgreichen Entwicklung stehen. Zweifelsfrei gibt es im jungen Stadium eines Krypto-Presales auch Risiken – doch das CRV von DLANCE scheint für High-Risk-Reward-Investoren attraktiv.

Diese Metaverse Kryptowährung könnte alles verändern