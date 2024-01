Während der Bitcoin-Kurs auf 43.000 Dollar steigt, explodiert dieser nachhaltige Coin im Presale

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Gute Nachrichten für alle, die in Kryptowährungen investieren. Die neue Woche startet bullish mit dem Überschreiten der 43.000 Dollar Marke bei Bitcoin. Nachdem es bei der ETF-Einführung zwei Wochen lang fast täglich zu hohen Verlusten gekommen ist und der Bitcoin-Kurs um 10.000 Dollar nachgegeben hat, geht es nun langsam aber sicher wieder bergauf. Mitte der Woche kommt es zum Zinsentscheid der Währungshüter in den USA, wodurch ein weiterer wichtiger Impuls für den digitalen Währungsmarkt geliefert werden könnte. Inzwischen explodiert der nachhaltige Coin von eTukTuk ($TUK) im Presale auf über 600.000 Dollar und zieht die Aufmerksamkeit der Analysten auf sich.

Bitcoin-Kurs bald bei 500.000 Dollar?

Zinssenkungen, Bitcoin ETFs, Halving – die Liste der Gründe, die dafür sprechen, dass der Bitcoin-Kurs in den nächsten zwei Jahren stark ansteigt, ist lang. Experten erwarten, dass ein BTC schon heuer mehr als 100.000 Dollar kosten könnte. Im nächsten Jahr liegen die Schätzungen sogar noch deutlich höher. Einige Analysten gehen von Kurszielen, die über 500.000 Dollar liegen, bis Ende des Jahres aus.

In 2015, when I bought my first btc at $400, people said bitcoin was dead.



In 2019, when btc was $4000, I wrote the S2F article, calling for $55k btc. People said I was crazy.



Today, btc is $40k, and S2F model predicts $532k after 2024 halving. People say it is impossible. — PlanB (@100trillionUSD) January 7, 2024

Allerdings handelt es sich bei einer Prognose, die den Bitcoin-Kurs Ende nächsten Jahres auf über 500.000 Dollar schätzt, um ein extrem bullishes Szenario, bei dem die Umstände perfekt zusammenspielen müssten. Selbst dann wäre das für diejenigen, die beim aktuellen Kurs einsteigen, eine Rendite von 1.137 %. Das ist natürlich beeindruckend und in jedem anderen Portfolio würde man sich darüber freuen – am Kryptomarkt ist allerdings deutlich mehr möglich.

Gewinne von mehr als 1.000 % erzielen manche Coins hier innerhalb eines Tages. Neben Meme Coins, die sogar noch deutlich höher in kurzer Zeit steigen können, sind es vor allem Utility-Token, die also einen echten Mehrwert liefern, die eine solche Kursexplosion hinlegen können. Mit ($TUK) kommt so ein Coin auf den Markt, bei dem auch das gesamte Projekt dahinter zu stimmen scheint und das Potenzial hat, sich langfristig durchzusetzen.

eTukTuk setzt dort an, wo es dringend nötig ist

Umweltschutz ist heute nicht nur ein globales Anliegen, sondern entwickelt sich auch zu einem lukrativen Wirtschaftszweig. Das zeigt sich in der wachsenden Zahl von Photovoltaik-Unternehmen und anderen Anbietern alternativer Energien, der Tendenz zu klimaneutralen Gebäuden und der Elektrifizierung des Verkehrs. Trotzdem wird oft hinterfragt, warum in einigen Ländern gleichzeitig so viele Maßnahmen ergriffen werden, während in Entwicklungsländern geringere Standards gelten und dadurch mehr CO2 freigesetzt wird, sodass man das Gefühl hat, das Problem nie in den Griff kriegen zu können. Hier setzt das Konzept von eTukTuk an. Das Projekt zielt darauf ab, TukTuks, die üblicherweise mehr CO2 als Autos emittieren, zu elektrifizieren und dabei eine effiziente Ladeinfrastruktur aufzubauen – und das genau dort, wo es am meisten benötigt wird.

In Sri Lanka sind beispielsweise über 1,2 Millionen TukTuks unterwegs, von denen viele bald elektrifiziert werden könnten. Dabei spielt der $TUK-Token eine wichtige Rolle, denn dieser ermöglicht selbst Menschen ohne Bankkonto das Bezahlen an Ladestationen. Auch für diejenigen, die kein eTukTuk nutzen werden, ist eine App in Planung, die Verkehrsrouten optimiert und so zur Reduktion des CO2-Ausstoßes beiträgt.

($TUK-Presale – Quelle: etuktuk-Website)

Der $TUK-Token befindet sich momentan noch im Vorverkauf, was für Interessenten eine attraktive Investitionschance darstellt. Frühzeitige Investoren haben die Möglichkeit, Teil eines Projekts zu werden, das das Potenzial hat, sich langfristig zu etablieren und zum Klimaschutz beizutragen. Mit dem Erfolg des Projekts könnte der $TUK-Token erheblich an Wert gewinnen, besonders da er während des Presales noch relativ niedrig bewertet ist.

Bereits während des Vorverkaufs sind mehrere Preisanstiege geplant, die für frühe Käufer Buchgewinne bedeuten könnten, welche nach dem Börsenstart noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden könnten. Die nächste Preiserhöhung ist laut dem Countdown auf der Website schon in weniger als 48 Stunden geplant, sodass potenzielle Käufer sich beeilen sollten, um den bestmöglichen Preis noch mitnehmen zu können.

