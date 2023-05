Während der Kryptomarkt vor dem FOMC-Meeting fällt, steigt dieser Coin garantiert um 89 %

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es ist nichts Neues, dass Investoren ihre Positionen vor dem FOMC-Meeting, bei dem die nächste Leitzins-Anpassung bekanntgegeben wird, absichern. Viele setzen den Handel in den Tagen davor aus, um ihr Portfolio keinem unnötigen Risiko auszusetzen. Das kann auch durchaus eine gute Idee sein. Beobachter sind sich zwar schon ziemlich sicher, wie die Zinsanpassung aussehen wird, allerdings reichen oft schon kleinste Andeutungen vom Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, um den Kurs stark nach oben oder unten ausbrechen zu lassen. Eine weitere Möglichkeit, sich vor den Schwankungen in dieser Woche abzusichern und dabei garantierte Buchgewinne von knapp 90 % mitzunehmen, bringt dieser neue Coin.

DeeLance ist der Name der Plattform, der Fiverr, Upwork und Co. schon bald den Platz der größten Recruiting-Plattformen streitig machen könnte. Auf DeeLance kommen Freelancer mit Auftraggebern zusammen. Ein Marktplatz für Personal und Aufträge, wenn man so will. Die Unternehmen, die bisher in diesem Bereich aktiv sind, haben zwar bisher gut funktioniert, sind aber mit hohen Gebühren für Auftraggeber und Freelancer verbunden und haben sich auf den Erfolgen der letzten Jahre ausgeruht. DeeLance kommt mit einer ganzen Reihe an innovativen Lösungen, um die Recruiting-Plattform der Zukunft zu werden.

Warum DeeLance?

Der Arbeitsmarkt ist im Wandel. Immer weniger Menschen wollen 40 oder mehr Stunden pro Woche im Büro verbringen und festangestellt bei einem Unternehmen arbeiten. Immer mehr Freelancer arbeiten auf selbstständiger Basis auftragsbezogen Projekte für verschiedene Firmen ab und gestalten so ihren Arbeitstag flexibler nach ihren Wünschen. Auch für Auftraggeber bringt das in Zeiten von Fachkräftemangel an allen Enden zahlreiche Vorteile. Damit setzt DeeLance auf einen Markt, der in den nächsten Jahren noch von starkem Wachstum geprägt sein dürfte.

Hey DeeLancers!



We are officially sharing our very first monthly report!



Read on for a quick recap of the highlights from April 2023:



https://t.co/p4jWqzaj9y$DLANCE Presale is Live – Join now https://t.co/XHnTqVzMLN#Crypto #Metaverse #Presale #MonthlyRecap pic.twitter.com/Vqzh9lCRqt — DeeLance (@deelance_com) April 30, 2023

Braucht es eine weitere Plattform?

Die Antwort darauf ist ein klares Ja. Natürlich funktioniert die Auftragsvermittlung auch über Fiverr, Upwork und zahlreiche weitere. Allerdings nutzen diese nicht die Möglichkeiten, die Web3 in den letzten Jahren mit sich gebracht hat. DeeLance kommt mit einer dezentralen Peer to Peer Struktur und somit ohne eine teure zentrale Partei aus. Das ermöglicht auch schon einen der größten Vorteile, der für DeeLance spricht. Die niedrigen Kosten. Der Preis ist und bleibt eines der größten Argumente, die für oder gegen eine Dienstleistung sprechen.

Hier punktet DeeLance mit niedrigen Gebühren, die sich für Auftraggeber auf nur 2 % belaufen und auch die Freelancer, die Aufträge auf der Plattform annehmen, geben nur 10 % an Provision ab. Auf anderen Seiten wird hier deutlich mehr verlangt. Aber das ist auch noch nicht der einzige Grund, der für DeeLance spricht. Akzeptieren Auftragnehmer Kryptowährungen als Zahlungsmittel, braucht es keinen Mindestbetrag und keine Bearbeitungszeit. Das Geld ist sofort verfügbar, mit der Geschwindigkeit, wie man es von Kryptowährungen kennt.

Arbeiten als NFTs handeln

Digitale Arbeiten bringen immer auch einen gewissen Unsicherheitsfaktor mit. Wenn die betroffenen Parteien nicht detailliert vorher regeln, was genau gekauft wird, kann es später oft zu Problemen kommen. Nutzungsrechte, Lizenzen und geistiges Eigentum werden bei digitalen Gütern oft nicht richtig behandelt und im Nachhinein kann der Ärger oft groß sein. Auf DeeLance werden die Arbeiten direkt als NFTs gehandelt, wodurch Besitzverhältnisse zu jederzeit vollkommen klar sind. Smart Contracts regeln, wann die Aufgaben erledigt wurden, welche Rechte der Besitzer des NFTs hat und dass der Ersteller seine Bezahlung dafür erhält.

Metaverse für noch mehr Möglichkeiten

Neben den zahlreichen Vorteilen, die DeeLance gegenüber bisherigen Plattformen liefert, wird es auch ein eigenes Metaverse geben, das zahlreiche weitere Möglichkeiten mit sich bringt. Hier können virtuelle Büros angemietet werden. Ein Platz für Meetings kann hier genauso geschaffen werden. Auch Werbeflächen können gekauft und vermietet oder von einem selbst zur Vermarktung angemietet werden, um die eigenen Dienstleistungen an eine breitere Masse anzubieten.

Hohes Gewinnpotenzial in unsicheren Zeiten

Nicht nur wegen dem bevorstehenden FOMC-Meeting der Fed sind die Zeiten am Markt aktuell von Unsicherheit geprägt. Zwar normalisiert sich die Lage langsam aber sicher, allerdings könnte es noch einige Wochen oder Monate dauern, bis auch der Markt wieder etwas rationaler auf die verschiedenen Ereignisse reagiert. Während dieser erhöhten Volatilität an den Börsen schafft ein Investment in $DLANCE eine gewisse Sicherheit. Zumindest für die nächsten Wochen.

Hey DeeLancers!



Deelance has been featured on Smallcap DE! Watch the video and hear what he has to say about us! https://t.co/qb0sRORbRj



Presale is live – Get your hands on $DLANCE now! https://t.co/XHnTqVzeWf#Crypto #metaverse #Token pic.twitter.com/rqRBC1vm3x — DeeLance (@deelance_com) April 29, 2023

Der DLANCE-Token ist aktuell noch für 0,029 USDT im Vorverkauf erhältlich und wird an den Kryptobörsen für 0,055 USDT gelistet. Bis dahin werden noch mehrere Preiserhöhungen durchgeführt. Für Investoren, die noch in der aktuellen frühen Phase einsteigen, bedeutet das einen Buchgewinn von knapp 90 %, bis der Coin an den Kryptobörsen gehandelt wird. Theoretisch könnte dieser gleich beim Handelsstart realisiert werden. Allerdings bietet DeeLance alles, was es braucht, um auch langfristig erfolgreich zu sein und könnte daher in weiterer Folge noch deutlich höher im Preis ansteigen und noch wesentlich höhere Gewinne einbringen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

