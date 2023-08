Während der Pepe Coin weiter crasht, könnte SHIBIE der nächste 100x Meme-Coin werden

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

„Pepe the Frog“ ist das Symbol des Jahres im Marktsegment der Meme-Coins. Denn PEPE explodierte in die Top 100 und erreichte zwischenzeitlich eine Marktkapitalisierung von rund 1,8 Milliarden $. Auch PEPE2.0 brachte Früh-Investoren mehrere 10.000 % Rendite. Der Vorverkauf von Evil Pepe ging viral und war frühzeitig ausverkauft. Hier steht das Börsen-Listing übrigens noch bevor.

Während jedoch die Version 2.0 vieler Kryptowährungen immer noch einen Reiz ausstrahlt und diese Projekte von der Neuallokation von Kapital profitieren, sieht dies beim originalen Pepe Coin (PEPE) aktuell anders aus. Der Kurs bröckelt auch heute in einem durchwachsenen Gesamtmarkt weiter weg und notiert aktuell unweit eines neuen Verlaufstiefs. Damit scheint die abwärtsgerichtete Trendbewegung noch nicht gestoppt. Der Pepe Coin crasht weiter und bei einer Marktkapitalisierung von immerhin noch fast 500 Millionen $ scheint Abwärtspotenzial weiterhin vorhanden.

Derweil starten kontinuierlich neue Projekte. Manche wagen einen direkten DEX-Launch, andere setzen auf einen kurzweiligen Vorverkauf, um Früh-Investoren die Chance auf eine günstige Beteiligung zu geben. Mit Shibie Coin (SHIBIE) startete Anfang der Woche ein neuer Krypto-Presale, der die explosive Kombination von „Shiba Inu“ und „Barbie“ in den Mittelpunkt rückt.

Am ersten Tag flossen rund 50.000 $ in den Krypto-Presale. Noch sechs Tage wird dieser dauern – dann startet SHIBIE mit einer Bewertung von unter 1,7 Millionen $ in den Handel bei Uniswap.

Ist der Pepe-Hype vorbei?

Bei Meme-Coins sind Hypes oft nur von kurzer Dauer, und es folgen neue Trendbewegungen. Halter neigen dazu, Gewinne einzustreichen oder Kapital in andere vielversprechende Projekte umzuschichten. Die Natur dieser Coins zieht oft spekulative Anleger an, die auf schnelle Gewinne aus sind. Der Markt für Meme-Coins ist stark von Trends und Stimmungen beeinflusst.

Der Pepe Coin hat von seinem anfänglichen Charme verloren. Der Kurs notiert rund 70 % unter dem Rekordhoch. Anleger setzen vermehrt auf kleinere Meme-Token oder eben Kryptos mit realem Usecase. Der Kapitalabfluss fiel hier in den letzten Wochen deutlich stärker als im Gesamtmarkt aus, der eher seitwärts läuft. Die relative Schwäche zeigt sich sowohl in Social-Media-Metriken als auch beim Kurs.

Während Pepe zuletzt noch stets unter den Trending-Kryptos in Social Media bei LunarCrush auftauchte, dominieren aktuell andere Kryptos.

Neuer Meme-Coin: Shibie verbindet zwei virale Hypes – „Barbie“ und „Shiba Inu“

Wer dennoch weiterhin im Marktsegment der Meme-Coins nach kurzfristig marktschlagenden Renditen sucht, könnte jetzt einen Blick auf Shibie werfen. Denn grundsätzlich wirkt das Konzept aussichtsreich. Der Shibie Coin kombiniert mit „Barbie“ und „Shiba Inu“ zwei trendige Themen. Zugleich gibt es hier einen hohen Presale-Anteil und keine übermäßig starke Begünstigung des Teams in der Tokenomics.

Die angestrebte Hardcap von 999.999 $ deutet auf einen kurzweiligen Vorverkauf hin. Im Anschluss wird der DEX-Launch fair durchgeführt. Auch dann gibt es mit einer Bewertung von 1,7 Millionen $ durchaus noch Spielraum für Kursgewinne, wenn man andere Kryptowährungen berücksichtigt. Beispielsweise schaffte es der Meme-Coin BALD (Englisch für Glatze) vor wenigen Tagen bis auf eine Bewertung von 80 Millionen $.

