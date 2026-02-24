Euro - Chinesischer Renminbi Yuan

Leichte Schwankungen 24.02.2026 21:11:38

Währungsmärkte im Fokus: Euro kämpft mit Trendlinie

Währungsmärkte im Fokus: Euro kämpft mit Trendlinie

Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handel wenig bewegt und sein Niveau aus dem späten europäischen Geschäft verteidigt.

Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1780 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1777 (Montag: 1,1784) US-Dollar festgesetzt Der Dollar hatte damit 0,8491 (0,8486) Euro gekostet.

Der Kurs des Euro habe sich damit nicht aus seiner jüngsten Schwächephase befreien können, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Bereits seit rund einer Woche notiert die Gemeinschaftswährung unter der 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend beschreibt.

Aus fundamentaler Perspektive bleibe die Verunsicherung der Anleger bei den Themen US-Zollpolitik und Iran-Konflikt hoch, fuhren die Helaba-Experten fort. Die am Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen bewegten den Devisenmarkt nicht. Der vom Conference Board erhobene Indikator hatte sich im Februar verbessert. Gestützt wurde er vor allem durch gestiegene Erwartungen der Verbraucher.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquelle: Santanor / Shutterstock.com,pogonici / Shutterstock.com,andrea crisante / Shutterstock.com,COSPV / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1773
-0,0002
-0,02
Japanischer Yen
184,48
1,0300
0,56
Britische Pfund
0,8715
-0,0010
-0,11
Schweizer Franken
0,9124
0,0006
0,06
Hongkong-Dollar
9,2069
-0,0041
-0,04
Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- US-Börsen fester erwartet -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street dürfte in Grün starten. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

