Wal investiert eine Million Dollar in Wall Street Memes – Presale überschreitet 20 Millionen Dollar Marke

Ein Krypto-Wal hat insgesamt eine Million Dollar in den Presale von Wall Street Memes $WSM investiert und damit den neuen Meme-Coin über den 20 Millionen Dollar Meilenstein gepusht.

Die mysteriöse Wal-Adresse kaufte $WSM in fünf Transaktionen im Wert von 460 ETH, die umgerechnet 840.000 Dollar wert sind. Die Transaktionen wurden innerhalb von 6 Minuten durchgeführt. Weitere 93 ETH wurden zwei Wochen zuvor von der gleichen Wallet aus getätigt. Insgesamt hat der mysteriöse Krypto-Wal also eine Million Dollar in $WSM investiert.

Der Preis für $WSM-Token liegt derzeit bei 0,0328 Dollar. Investoren können $WSM jetzt noch im Vorverkauf erwerben. In der nächsten Phase des Vorverkaufs, die bald beginnt, steigt der Preis auf 0,0331 Dollar. Die Krypto-Wal-Käufe sind ein Vertrauensvotum für Wall Street Memes und dessen Renditeaussichten.

Die fünf Wal-Käufe am Dienstag (1. August) haben dazu beigetragen, dass der Vorverkauf die 20 Millionen Dollar Grenze überschritten hat und sich dem Ziel von 30 Millionen Dollar nähert. Wall Street Memes hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Meme-Aktien-Revolution in die Kryptowährung zu bringen und dem kleinen Mann dabei zu helfen, es mit der Wall Street und der alten Finanzwelt aufzunehmen.

Das ist eine große Mission, weshalb der Presale von Wall Street Memes einer der größten des Jahres 2023 ist. Mit millionenschweren Geldgebern an Bord sieht es so aus, als wäre $WSM bald bausverkauft.

Ein Millionen Dollar Vertrauensvorschuss für $WSM – Einmalige Gelegenheit für Anleger?

Könnte Elon Musk – der mehrmals mit Wall Street Memes auf Twitter (inzwischen X) interagiert hat – der Käufer sein, der für eine Million Dollar zugeschlagen hat? Die Token-Käufe des $WSM-Kryptowals können auf Etherscan überprüft werden.

Die gleiche Adresse hat auch schon vor 2 Wochen $WSM im Wert von 93 ETH gekauft.

Millionen-Community könnte $WSM zum Anstieg auf das 100-fache verhelfen

Wall Street Memes ist eine der einflussreichsten Communities für Privatanleger im Internet. Das Instagram-Konto von Wall Street Bets hat beispielsweise 534.000 Follower. Wall Street Memes kann auf eine Community von mehr als einer Million Follower auf verschiedenen Social-Media-Kanälen zurückgreifen.

Die Community, die aus der Bewegung im Jahr 2021 hervorging, in der sich die Kleinanleger zusammengeschlossen haben, um gegen die Wall Street zu rebellieren, hat vor kurzem ihre Relevanz im Kryptobereich mit einem sehr gefragten Vorverkauf ihres $WSM Meme Coins erweitert.

Nur sehr wenige Projekte versuchen überhaupt, 20 Millionen Dollar in einem Vorverkauf zu sammeln, geschweige denn, dies zu erreichen, wie es Wall Street Memes gerade getan hat. Und Wall Street Memes ist noch lange nicht fertig.

Wall Street Memes Token bald ausverkauft?

Inzwischen liegen zwischen dem Launch-Preis und dem aktuellen Vorverkaufspreis noch 3 Preale-Phasen, in denen der Preis von aktuell 0,0328 Dollar auf den Listing-Preis von 0,0337 Dollar steigt.

Nun, da der Meilenstein von 20 Millionen Dollar erreicht wurde, wird der große Kryptowal-Kauf vom Dienstag wahrscheinlich nicht der letzte sein, weshalb Anleger davon ausgehen können, dass die Token für die letzten 10 Millionen Dollar schnell verkauft sein werden.

Angesichts der Stärke der Wall Street Memes-Community und der starken Performance des Presales des Projekts rechnen Analysten damit, dass $WSM der nächste virale Meme-Coin sein wird.

Prominente Youtube-Kryptoanalysten, wie CryptoDexWorld mit 108.000 Abonnenten, sagen voraus, dass $WSM es mit Pepe, Shiba Inu oder sogar Dogecoin aufnehmen könnte. Der King of Stonks wird schnell zum King of Meme-Coins.

Wall Street Memes konzentriert sich auf “die kleinen Leute” und kommt mit 50.000 Dollar Airdrop

Passend zum Fokus auf die “Stärkung der kleinen Leute” werden 100 % des $WSM Token-Angebots der Wall Street Memes-Community zur Verfügung gestellt – es gibt keinen privaten Verkauf hinter den Kulissen und keine Zuteilung für das Team.

Das bedeutet, dass Wall Street Memes einer der fairsten Presales in diesem Jahr ist. 50 % des Tokenangebots stehen im Presale zur Verfügung und der Erlös wird für hochrangige Marketingkampagnen, 30 % als Community-Rewrds, 10 % für CEX-Liquidität und 10 % für DEX-Liquidität verwendet.

Da 30 % des Angebots für Community-Rewards vorgesehen sind, kann davon ausgegangen werden, dass Airdrops an Hodler einen großen Teil des Ökosystems ausmachen werden.

Wall Street Memes führt bereits ein Gewinnspiel durch, bei dem fünf glückliche Käufer in den Genuss eines großzügigen $WSM-Airdrops in Höhe von 50.000 Dollar kommen werden. Investoren, die bereits $WSM gekauft haben, können auf den Button auf der Wall Street Memes Linktree Seite klicken, um sich für den Airdrop zu qualifizieren.

Actual footage from the other day pic.twitter.com/4BJibZ09PI — Wall Street Memes (@wallstmemes) July 23, 2023

Sogar Elon Musk hat $WSM auf dem Radar

Der Einfluss der Investorengemeinschaft von Wall Street Memes ist so groß, dass sogar der reichste Mann der Welt und die Person mit den meisten Followern auf Twitter (kein Wunder, denn er ist der Eigentümer!) Elon Musk $WSM zur Kenntnis genommen hat. Der Milliardär hat bereits zweimal auf Tweets von Wall Street Memes geantwortet.

— Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2023

In der Zwischenzeit hat Musk auch auf einen Tweet des SHIB-Gründers geantwortet, nachdem dieser von Wall Street Memes retweetet worden war – dies lässt darauf schließen, dass jemand von den 311 Personen, denen Musk auf Twitter folgt, Wall Street Memes folgt.

In diesem Sinne ist es wahrscheinlich, dass $WSM irgendwann auf Musks Radar auftaucht. Und man sollte nicht vergessen, dass dieser Mann ein großer Fan von Memes und Meme-Coins ist, wenn man seinen Feed auf X (früher Twitter) anschaut und seine Liebe zu Dogecoin (DOGE) berücksichtigt. Warum also sollte er nicht auch Gefallen an $WSM finden?

Käufer von $WSM sollten beachten, dass die Chance, dass Musk in irgendeiner Weise mit dem Token interagiert, zwar gering ist, aber dennoch besteht und wahrscheinlicher ist als bei den meisten anderen Meme-Coins. Jeder weiß, was dann mit dem Preis passieren würde – Algo-Bots würden $WSM “to the Moon” schicken.

Ist $WSM die nächste Kryptowährung, die explodiert?

Der Erfolg eines Meme-Coins hängt von der Stärke seiner Community und der Präsenz in den sozialen Medien ab. Angesichts der Tatsache, dass Wall Street Memes bereits eine solide und engagierte Community um sein Projekt herum hat, scheint $WSM bereits alle Zutaten für den Erfolg eines Meme-Coins zu haben.

Es ist daher nicht überraschend, dass zahlreiche Analysten bereits hohe Kursziele für $WSM vorhersagen, wenn der Token an den Kryptobörsen gelistet wird. Die beliebten Krypto-Vorverkaufsanalysten Jacob Crypto Bury und Crypto Dose prognostizieren 10-fache Gewinne für $WSM.

Der Coin wird auch von Krypto-Influencern wie Michael Wrubel, CryptoWendyO und Cilinix Crypto gefeiert. Bei einem 10-fachen oder sogar 100-fachen Anstieg des Listing-Preises von $WSM von 0,0337 würde der Token eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von 674 Millionen Dollar erreichen.

Aggressive Prognosen gehen sogar davon aus, dass $WSM die Größe der großen etablierten Meme-Coins wie Dogecoin und Shiba Inu erreichen könnte, die eine Marktkapitalisierung von etwa 8,5 Milliarden und 4 Milliarden Dollar haben.

Wall Street Memes hat sich zum Ziel gesetzt, eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Dollar zu erreichen, was durch große Partnerschaften, erstklassige CEX-Listings und Marketing-Kampagnen erreicht werden soll.

Einige Analysten sind jedoch der Meinung, dass $WSM die Chance hat, einer der bedeutendsten Meme-Coins überhaupt zu werden. Wenn das der Fall ist, könnten Anleger Gewinne im Bereich von x100 sehen, was $WSM eine Marktkapitalisierung von über 6 Milliarden Dollar geben würde, um mit Dogecoin und Shiba Inu zu konkurrieren.

Auf den Kryptomärkten ist alles möglich, vor allem, wenn mehr als eine Million engagierte Follower hinter Ihrem Coin stehen. Angesichts der Aussicht auf große potenzielle Gewinne könnte $WSM durchaus die beste Kryptowährung sein, die man derzeit kaufen kann.

Anleger, die sich einen Vorsprung vor möglichen zukünftigen Kurssteigerungen sichern wollen, können im Presale des Meme-Coins einsteigen, um sich $WSM mit dem bestmöglichen Rabatt zu sichern. $WSM kann auf der Ethereum-Blockchain und der BNB Smart Chain mit ETH, BNB oder USDT (ERC-20 oder BEP-20) gekauft werden. Dazu müssen Käufer nur die Wall Street Memes-Website besuchen und ihre Wallet verbinden, um den Kauf zu tätigen.

