26.10.2025 19:31:54
Wall Street Braces For $6.6 Trillion Fed Shift Amid Bitcoin Price Surge
This article Wall Street Braces For $6.6 Trillion Fed Shift Amid Bitcoin Price Surge originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1638
|
-0,0014
|
|
-0,12
|Japanischer Yen
|
177,18
|
-0,1100
|
|
-0,06
|Britische Pfund
|
0,881
|
0,0030
|
|
0,34
|Schweizer Franken
|
0,9275
|
0,0031
|
|
0,34
|Hongkong-Dollar
|
9,0433
|
-0,0097
|
|
-0,11
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.