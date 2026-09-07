Wall Street Investment Firm Bernstein Thinks Bitcoin Could Hit $300,000 by 2029. Is Bitcoin Now a Buy?

After posting a 25% return in August, Bitcoin (CRYPTO: BTC) is suddenly back on the radars of many investors. Not surprisingly, Wall Street investment firms are now bumping up their price targets for Bitcoin.

Case in point: Investment firm Bernstein now thinks Bitcoin could hit a price of $150,000 by mid-2027 and a price of $300,000 by the end of 2029. In an ultrabullish scenario, Bitcoin might soar as high as $500,000. So is now the time to buy?

Several catalysts might propel Bitcoin higher. One of these is the so-called debasement trade. In an era of staggering government debt and rising fiscal deficits, Bitcoin suddenly looks much more attractive as a hedge against a weakening dollar.

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