Wall Street Memes mischt den Krypto-Glücksspielsektor auf – Folgt ein Anstieg auf eine Milliarde Dollar?

Die GambleFi-Branche generiert Einnahmen in einem erstaunlichen Tempo und der Top Meme Coin Wall Street Memes hat gerade seinen Platz im profitablen Casino- und Sportwetten-Sektor abgesteckt.

Die gestrige Ankündigung von Wall Street Memes ($WSM) bedeutet, dass es sich um den ersten großen Meme Coin handelt, der einen realen Anwendungsfall hat, der Einnahmen generiert, wie aus dem Echtzeitbericht über Einsätze und Auszahlungen im Wall Street Memes Casino hervorgeht.

Die Inhaber der $WSM-Token begrüßten die Umsatzbeteiligung, die das Wall Street Memes-Team im Rahmen des Rückkaufprogramms angekündigt hat. Im Rahmen des Programms werden 10 % der Einnahmen für den Kauf des nativen Tokens auf dem freien Markt verwendet, was eine preisfördernde Maßnahme darstellt, die allen Coin-Inhabern zugute kommen kann.

Die durch den Rückkauf erworbenen Token werden in die Community-Belohnungen und den Staking-Pool gesteckt – eine Win-Win-Situation für $WSM.

Rollbit erzielt im September 38 Millionen Dollar Monatsumsatz – Wall Street Memes könnte das toppen

Genaue Zahlen über die Größe und Rentabilität des Krypto-Glücksspielsektors (GambleFi) sind schwer zu bekommen, aber der anhaltende Erfolg von Rollbit bietet einen Anhaltspunkt, um das Potenzial von Wall Street Memes zu messen.

Daten, die von Rollbit-Mitbegründer @Lucky_Rollbit auf X geteilt wurden, zeigen, dass Rollbit allein im Monat September einen Umsatz von 38 Millionen Dollar erzielt hat. Die Einnahmen teilen sich auf in 24,9 Millionen Dollar im Casino, 7,9 Millionen Dollar im Krypto-Futures-Handel und 4,8 Millionen Dollar bei Sportwetten.

Beobachter des Krypto-Glücksspiels werden wissen, dass die Kennzahl, die wirklich zählt, der Netto-Glücksspielumsatz (NGR) ist, und Rollbit hat diesen nicht offengelegt. Der NGR ist der Umsatz nach Abzug der Kosten für die Geschäftstätigkeit, wie z. B. die Auszahlung von Gewinnen, Promotionen, Sponsoring und für Provisionen und Lizenzen.

Wall Street Memes Community erschließt einen 263 Milliarden Dollar Markt

Man kann neben dem NGR-Wert auch andere Bezugspunkte finden, die helfen, die Lage in Bezug auf die Rentabilität des Sektors zu triangulieren. Zunächst kann man die demografische Zusammensetzung der Kundenbasis von Krypto-Glücksspielplattformen wie Stake.com, Duelbits oder Rollbit betrachten.

Das auffälligste Merkmal ist, dass es sich überwiegend um männliche Personen unter 40 Jahren handelt und eine starke Korrelation mit Gamern und Tradern besteht. Wenn man bedenkt, dass Wall Street Memes, wenn es um Trader geht, an der Schnittstelle von Krypto- und Aktienhandel liegt und zu den Top digitalen Vermögenswerten im Meme Coin-Sektor gehört, sind das gute Aussichten. Einfach ausgedrückt: Wall Street Memes ist der ideale Markt für eine Krypto-Glücksspielplattform.

Laut Daten von IBIS World wird die Casino- und Online-Glücksspielbranche im Jahr 2023 weltweit auf 263 Milliarden US-Dollar geschätzt und beschäftigt rund zwei Millionen Menschen.

Allein in den USA wird erwartet, dass die Einnahmen aus Online-Glücksspielen bis 2027 weiter steigen und 31 Milliarden Dollar erreichen werden. Man geht davon aus, dass Krypto-Glücksspiele ein wachsendes Segment des Ganzen sind.

Was die WSM-Token-Inhaber betrifft, hat sich jedoch etwas viel Interessanteres ereignet, das vielleicht durch die Covid-Pandemie angestachelt wurde. Online-Glücksspiele, wie auch der Aktien- und Krypto-Handel, haben durch die Schließungen und die Regelungen zur Arbeit von zu Hause aus einen enormen Aufschwung erfahren, der zum Teil auch anhält.

Umgekehrt mussten die Casinos in den Städten Einbußen hinnehmen, da sie gezwungen waren, ihre Türen zu schließen, um die Vorschriften einzuhalten, und der Tourismus versiegte, was sich auf Glücksspielzentren wie Las Vegas und Macau ausgewirkt hat.

Steigt Wall Street Memes in das Krypto Gambling Streaming ein?

Twitch ist der beliebteste Streaming-Dienst, bei dem man Gamer beim Spielen von Fortnite, League of Legends und Grand Theft Auto 5 (die drei beliebtesten Spiele unter Streamern) in Echtzeit beobachten kann.

Der interessante Teil des Aufstiegs von Twitch, das 140 Millionen aktive Nutzer hat, war, wie sich das Krypto-Glücksspiel in die Top 10 der beliebtesten Aktivitäten auf der Plattform eingeschlichen hat.

Cecilia D’Anastasio, Videospiel-Reporterin bei Bloomberg, sagt, dass das Krypto-Glücksspiel am 15. September 2023 die siebtbeliebteste Aktivität auf Twitch war. Aber dann, vor fast genau einem Jahr (18. Oktober 2022), verbot Twitch Krypto-Glücksspiel-Streams.

Dieser drakonische Schritt des zu Amazon gehörenden Unternehmens Twitch spricht für den Erfolg von Krypto-Glücksspielen als etwas, das die Menschen sehen und an dem sie sich beteiligen wollen.

Die Verbindungen zwischen Glücksspiel und Krypto-Glücksspiel zeigen sich beispielsweise darin, dass das Wachstum des Marktes für Skins im Ego Shooter-Spiel Counterstrike dazu geführt hat, dass an anderer Stelle Roulettespiele entwickelt wurden, um Skins zu gewinnen.

Diese Entwicklungen haben wiederum eine Reihe von Spielern auf den Skins-Marktplätzen dazu veranlasst, zu vollwertigen Krypto-Glücksspielbetreibern zu werden. Trotz des Twitch-Verbots hat die Zahl der Menschen, die sich Krypto-Glücksspiel-Streams ansehen wollen, nicht abgenommen. Stattdessen haben sich die Blicke einfach auf Plattformen wie Kick.com verlagert.

Der Rapper Drake ist Partner von Stake.com, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viel Geld in diesem Sektor zu verdienen ist. Er hat bekanntlich Kryptowährungen im Wert von 9 Millionen Dollar in einen Gewinn von 25 Millionen Dollar verwandelt. Seine durchschnittliche Wettgröße lag zwischen 300.000 und 1 Million Dollar.

Es gab Berichte darüber, wie ein Streamer 12,9 Millionen Dollar in einem Monat verloren hat. Eine andere Person, die einst als der beliebteste Streamer auf Twitch galt, verlor 164.000 Dollar in 139 Sekunden. Aber die Streamer sind extrem einflussreich, wenn es darum geht, neue Nutzer an Bord zu holen; so sehr, dass unter einigen Krypto-Glücksspielbetreibern ein Bieterkrieg ausgebrochen ist.

Kürzlich verließ ein Top-Streamer namens Gainzy Rollbit, um sich Stake.com anzuschließen. Der Kurs des Rollbit Coins ($RLB) ist als Reaktion auf diese Nachricht eingebrochen.

Es wird vermutet, dass sich Wall Street Memes in Zukunft auf die Nutzung von Streaming konzentrieren wird, allerdings auf innovativere Weise als andere Plattformen. Alles in allem ist die explodierende Popularität der Kryptowetten-Streamer ein weiterer Punkt der Triangulation, der zeigt, was für eine profitable Gelegenheit Kryptowetten für WSM sind.

Ist $WSM auf dem Weg zu einer Multi-Milliarden-Dollar-Bewertung?

Krypto-Glücksspiele sind auch deshalb so beliebt, weil sie laut D’Anastasio einfach zu bedienen sind und auf manche Leute “düster und cool” wirken. Man kann sogar in virtuellen Metaverse-Welten wie Decentraland spielen, wo das Spielen von Ice Poker die beliebteste Aktivität ist. Dennoch sind die Einstiegsbarrieren bei Decentraland und Co. für unerfahrene Nutzer ein Schmerzpunkt. Ein Problem, das bei Wall Street Memes nicht auftritt.

In der Tat müssen die Nutzer des Wall Street Memes Casinos mit der Telegram Messaging App-Version nur auf einen Start-Button klicken und eine Krypto-Einzahlung vornehmen, um loszulegen. Es dauert nur Sekunden, um einzusteigen, und auch die Auszahlungen erfolgen sofort.

Derzeit hat $WSM eine Marktkapitalisierung von 43 Millionen Dollar, während Rollbit mit 531 Millionen Dollar mehr als das 10-fache wert ist. Rollbit ist jedoch in vielerlei Hinsicht mit Wall Street Memes vergleichbar, auch wenn es nicht die Viralität der Meme Coins und die hochgradig engagierte 1,1 Millionen Follower Community von Wall Street Memes hat. Es gibt also Grund zur Vermutung, dass Wall Street Memes den Erfolg von Rollbit übertreffen könnte.

Das Wall Street Memes Casino ist erst wenige Tage alt, doch könnte es der Beginn des Marsches zu einer Bewertung von 1 Milliarde Dollar sein. Wenn man bedenkt, dass sich Wall Street Memes auf einen 260 Milliarden Dollar Markt bewegt, kann die Bewertung auch noch deutlich höher ausfallen.

Natürlich muss man kein Spieler sein, um als Inhaber eines $WSM-Tokens zu profitieren. Neben dem Rückkauf gibt es auch eine Staking-Belohnungen, die Anlegern derzeit eine jährliche Rendite von 41 % einbringt.

Wall Street Memes: Eine bessere Gelegenheit als Rollbit?

Neben all den Vorteilen des Starts als Meme Coin und der Mission, das Finanzwesen für “die kleinen Leute” zu demokratisieren, verwandeln das Casino und die Sportwetten die zukünftige Wachstumsgeschichte von Wall Street Memes.

Die Plattform verfügt über ein Repertoire von mehr als 5.000 aktuellen Spielen, und speziell für Wall Street Memes-Inhaber gibt es eine ganze Reihe neuer exklusiver Spezialspiele, die in Kürze auf den Markt kommen.

Aber der Nervenkitzel endet nicht mit dem virtuellen Casinotisch – eine Menge Live-Sportwetten wartet auf die Sportfans. Das Casino akzeptiert eine breite Palette von Kryptowährungen – egal ob Sie Ihr Krypto-Vermögen in Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin oder einem Stablecoin halten.

Das eigentliche Highlight ist jedoch die Integration des plattformeigenen $WSM-Tokens, wobei Spieler, die zum ersten Mal $WSM einzahlen, 200 Freispiele für das beliebteste Slot-Spiel erhalten. Außerdem gibt es einen Willkommensbonus von 200% auf die Ersteinzahlung, d.h. Sie können beispielsweise 1 ETH einzahlen und erhalten 2 ETH gratis.

