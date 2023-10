Wall Street Memes steigt erneut um 56 % und übertrifft PEPE und Shiba Inu beim Handelsvolumen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der neu eingeführte Meme Coin $WSM der Wall Street Memes Kleinanleger-Community steigt unaufhörlich und ist seit dem Listing an den Kryptobörsen bereits um das Dreifache gestiegen.

Das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden ist beim Wall Street Memes Token größer als bei den beiden Top Meme Coins Shiba Inu und Pepe. Der Token ist zu Beginn des Wochenendes um 56% auf 0,071 Dollar gestiegen und hat eine Marktkapitalisierung von 142 Millionen Dollar erreicht.

Frühe Käufer aus dem Presale sitzen nach einem 183 prozentigen Kursanstieg auf Gewinnen von fast dem Dreifachen, wobei der Preis möglicherweise in den nächsten Stunden auf 0,10 Dollar steigen könnte. Diejenigen, die beim Start von $WSM am Dienstag an zentralen Börsen wie OKX gekauft haben, sitzen auf einer Rendite von weit mehr als 100 %.

$WSM erreichte sein bisheriges Allzeithoch von 0,089 Dollar um 7 Uhr UTC. $WSM befindet sich durchgehend unter den Top Gainers auf DEXTols und auch auf Coinmarketcap.

Große Wall Street Memes Produkteinführung kommt im Oktober auf den Markt

Der schnelle Preisanstieg kommt, nachdem Wall Street Memes in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) den Start seines ersten Produkts und eines Token-Rückkaufprogramms angekündigt hat, das im Oktober starten soll.

Stay tuned for updates… pic.twitter.com/o0Js501X4Z — Wall Street Memes (@wallstmemes) September 29, 2023

Wall Street Memes wird bereits von einer 1,1 Millionen Follower zählenden Community in den sozialen Netzwerken unterstützt, die aus der Meme-Aktienbewegung hervorgegangen ist. Seine Mission, das Finanzwesen zu demokratisieren und der Wall Street die Stirn zu bieten, findet auch im Kryptobereich eifrige Anhänger.

Außerdem wird das Projekt durch die Tatsache unterstützt, dass Elon Musk mit dem X-Konto (früher Twitter) interagiert. Es gibt sogar Gerüchte, dass Musk einer der Wal-Käufer von $WSM sein könnte. Hinzu kommt, dass $WSM im Gegensatz zu vielen anderen Meme Coins, die keinen Nutzen haben, von Anfang an eine Staking-Möglichkeit integriert hat.

Das Kaufinteresse wird durch die Nachricht, dass das Team im Oktober mindestens ein größeres Produkt auf den Markt bringen und ein Burning-Programm durchführen wird, noch weiter angeregt. Während des Vorverkaufs gab es bereits Gerüchte über Produkteinführungen, aber jetzt ist es offiziell.

Ein Produkt oder mehrere Produkte, die mit dem $WSM-Token verbunden sind, würden seinen Nutzen steigern und möglicherweise auch seine Nachfrage erhöhen, während ein Rückkaufprogramm den Bestand an $WSM-Token im Laufe der Zeit verringern und damit seine Knappheit und den Wert der verbleibenden Token erhöhen könnte.

Handelsvolumen übertrifft Shiba Inu und Pepe – weitere Top-Börsennotierungen folgen in 3 Tagen

Wall Street Memes hat ein 24-Stunden-Handelsvolumen von 79 Millionen Dollar erreicht und übertrifft damit derzeit Shiba Inu mit 74 Millionen Dollar und Pepe mit 70 Millionen Dollar. Da der $WSM-Token immer mehr Trader anzieht, werden neben OKX und Huobi auch andere große Börsen davon Notiz nehmen.

Vor dem ersten Listing gab es Gerüchte über einen Start von Binance. Nach dem explosiven Handelsstart von $WSM sieht diese Möglichkeit mehr und mehr wie eine kurzfristige, rasende Gewissheit aus.

$WSM ist der Top Meme Coin auf OKX und könnte sich mit einem möglichen Binance-Listing bald dauerhaft als einer der Platzhirsche in der Welt der Meme-Coins etablieren. Laut dem Countdown auf der Website ist die nächste Top-Börsennotierung in drei Tagen fällig.

Wall Street Memes: 1 Milliarde Dollar Marke könnte weit übertroffen werden

Das erklärte Ziel des Teams, eine Bewertung von 1 Milliarde Dollar zu erreichen, könnte tatsächlich ein eher konservatives Ziel sein. Als Pepe auf Binance startete, schoss er um 2.000 % in die Höhe. Aber, wie bereits erwähnt, hat $WSM einen Nutzen, der Coins wie Doge und Pepe fehlt. Sogar Shiba Inu, der für einige frühe Investoren 26.000 % Gewinn abgeworfen hat, hat sich schwer getan, später einen Nutzen zu integrieren, wie man an seinem stotternden Shibarium-Launch sehen kann.

Neben OKX und Huobi haben auch MEXC, BitMart, LBank und Coinex $WSM gelistet und das bereits weniger als eine Woche nach dem Start. Je mehr Kryptobörsen $WSM listen, desto einfacher ist es für Kleinanleger, den Token zu kaufen, was einen positiven Kreislauf für den Preis schaffen kann.

Was die Staking-Rendite von $WSM anbelangt, so sind 540 Millionen Token in den Staking Pool eingezahlt, die derzeit eine jährliche Rendite von 37 % erwirtschaften. Besitzer des $WSM-Tokens können sich also nicht nur einen Kapitalzuwachs durch mögliche Kurssteigerungen, sondern auch einen passiven Einkommensstrom durch Staking sichern, was den Token doppelt attraktiv macht.

Händler sollten auch beachten, dass Wall Street Memes derzeit einen großzügigen 50.000 Dollar Airdrop-Wettbewerb durchführt, für den man sich auf Gleam anmelden kann.

Während sich die Nachricht über Wall Street Memes wie ein Lauffeuer in der Kryptowelt verbreitet, könnte es nicht allzu lange dauern, bis Elon Musk darüber twittert. So oder so, mit einer geheimnisvollen großen Produkteinführung in Kürze, könnte $WSM der heißeste Meme Coins des Jahres werden und Pepe ablösen. Gemessen an der Marktkapitalisierung ist Wall Street Meme der siebtgrößte Meme-Coin.

Stehen bei Meme Kombat und Bitcoin Minetrix ähnliche Gewinne bevor?

Gelegenheiten wie Wall Street Memes gibt es nicht so oft, aber vereinzelt findet man sie immer wieder. Derzeit sieht es danach aus, als würden zwei weitere Coins bald auf den Markt kommen, die ähnlich stark performen könnten.

Meme Kombat ($MK) ist einer davon und wird derzeit für 1,667 Dollar angeboten. Die Plattform für Meme-Charaktere bringt Memes im Kampf zusammen und ermöglicht es den Spielern, auf das Ergebnis zu wetten. Wer sich zum Beispiel fragt, wer in einem Duell von Shiba Inu gegen Dogecoin gewinnen würde, kann das schon bald auf der Meme Kombat Plattform herausfinden. $MK ist derzeit im Vorverkauf erhältlich und ein vergleichbares Projekt gibt es im Krypto-Space bisher nicht.

Das Projekt hat über 150.000 Dollar gesammelt, mit einem ersten Etappenziel von einer Million Dollar. Interessenten können Meme Kombat Token heute mit ETH, BNB oder USDT kaufen.

Ein weiteres vielversprechendes Projekt mit einem einzigartigen Anwendungsfall ist Bitcoin Minetrix. Bitcoin Minetrix bietet das weltweit erste dezentralisierte Cloud Mining an. Käufer müssen nur ihre $BTCMTX-Token staken und verdienen dabei Guthaben, das dann zum Mining von Bitcoin verwendet werden kann.

Kein Bargeld wechselt den Besitzer und alles wird durch Smart Contracts automatisiert. Bitcoin Minetrix macht Betrügern einen Strich durch die Rechnung und bietet Kleinanlegern einen effizienten Weg zum Mining.

Der Preis von $BTCMTX liegt bei 0,011 Dollar, und das Projekt hat in wenigen Tagen rund 250.000 Dollar im Presale gesammelt. Interessenten sollten also keine Zeit verlieren, da es bei der aktuellen Dynamik nicht lange dauern dürfte, bis die erste Preiserhöhung durchgesetzt wird.

