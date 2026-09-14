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14.09.2026 14:51:00
Wall Street Strategist Tom Lee Says Ethereum Is Going to $6,000 By December. Here's Why He's Wrong.
Ethereum (CRYPTO: ETH) has been on an absolute heater of late. Since June 30, Ethereum has been up a heart-pounding 60%, making it one of the top-performing assets in the world during that time period.
So is this type of blistering performance enough for Ethereum to double in value by the end of the year? Wall Street strategist Tom Lee thinks so. In fact, he predicted that Ethereum will hit a price of $6,000 by December. But just how likely is that?
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